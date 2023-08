Sabalenka zaskoczyła tym wyznaniem. Odpowiedziała na osobiste pytanie

Co robiłaby Sabalenka, gdyby nie tenis? Białorusinka odpowiada

Szczerze mówiąc, jestem wdzięczna mojej rodzinie, że wprowadziła mnie do tenisa. Nie wiem, co bym robiła, gdyby nie to. Prawdopodobnie modeling

Rywalizacja Sabalenki ze Świątek trwa w najlepsze

Na tegorocznym Wimbledonie do wiceliderka rankingu zaszła dalej niż pierwsza rakieta świata, bo aż do półfinału. Gdyby tamtego dnia pokonała Ons Jabeur , to ona wskoczyłaby na szczyt rankingu WTA.

W rankingu WTA Race aktualnie to Białorusinka jest górą. Jej przewaga nad raszynianką wynosi 490 punktów, a do rozegrania został jeszcze jeden turnieju wielkoszlemowy - US Open rozpocznie się 28 sierpnia. Swoją stratę do rywalki Iga Świątek zmniejszyła ostatnio dzięki zwycięstwu na turnieju BNP Paribas Warsaw Open.