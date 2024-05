Sabalenka zaskoczyła. Stanęła przed kamerą i wyjawiła. "Usłyszałam krzyk"

Choć Jelena Rybakina była w czwartek o włos od zwycięstwa w półfinale Mutua Madryt Open, to Aryna Sabalenka zameldowała się w finale i zagra z Igą Świątek o tytuł. Białorusinka wytrzymała presję, odwróciła losy rywalizacji i wróciła z "bardzo dalekiej podróży". Po spotkaniu w rozmowie z dziennikarzami ujawniła, który moment meczu z Kazaszką był dla niej przełomowy. Trudno uwierzyć w to, co usłyszała od kibiców.