Sabalenka zaskoczona już na starcie. Mecz potrwał tylko 72 minuty. Pogrom w Indian Wells

Aryna Sabalenka w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells. Kolejne pewna wygrana Białorusinki

Sabalenka rozpoczynała pojedynek od swojego podania, ale nie wykorzystała tego atuty, by prowadzić od samego początku. Dała się przełamać do 15 i to Kartal niespodziewanie jako pierwsza zdobyła "oczko" na swoje konto. W kolejnych minutach sytuacja zaczęła jednak wracać do normy. Białorusinka szybko odrobiła stratę breaka, a potem wyszła na 2:1. Bardzo ważne okazało się czwarte rozdanie, w którym Sonay miała jeszcze kilka szans na 2:2. Ostatecznie to Aryna cieszyła się z trzeciego gema z rzędu.