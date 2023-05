Sabalenka zabrała głos po wygranej ze Świątek. Wymowny wpis Białorusinki

Aryna Sabalenka po triumfie w Madrycie. "Dwa niezapomniane dla mnie tygodnie"

Po kolejnym triumfie w karierze Aryna Sabalenka nie kryła emocji. Gdy tylko "dorwała" mikrofon podczas ceremonii wręczenia nagród, zwróciła się do Igi Świątek. "Na początku gratulacje dla Igi Świątek. Rozegrałaś kolejny kapitalny turniej. Jak powiedziałaś, zawsze trudno jest nam ze sobą grać. Zawsze pchasz mnie do tego, by dawać z siebie wszystko, dobijać do limitów. Mam nadzieję, że zmierzymy się jeszcze wielokrotnie w tym sezonie" - powiedziała.