Sabalenka zabrała głos po bolesnej porażce z Pegulą na WTA Wuhan. Oto co miała do przekazania

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Sobota okazała się bolesna dla Aryny Sabalenki. Liderka rankingu była już od krok od awansu do finału WTA 1000 w Wuhan. Prowadziła 5:2 w trzecim secie meczu z Jessicą Pegulą, a mimo to przegrała - na dodatek po tie-breaku, czyli rozgrywce dominowanej przez nią w ostatnich miesiącach. Kilka godzin po porażce, w nocy czasu lokalnego, Białorusinka zamieściła wpis w swoich mediach społecznościowych. Padły w nim słowa o zakończeniu, którego nie chciała. Oto co miała do przekazania tenisistka z Mińska.

Aryna Sabalenka przegrała z Jessicą Pegulą w półfinale WTA 1000 w Wuhan
Aryna Sabalenka przegrała z Jessicą Pegulą w półfinale WTA 1000 w WuhanROBERT SZANISZLOAFP

20-0 - tak wyglądał bilans Aryny Sabalenki w Wuhan do momentu rozpoczęcia półfinałowego starcia z Jessicą Pegulą. Białorusinka miała status niepokonanej w tej lokalizacji. Wygrywała ten turniej w 2018 i 2019 roku oraz 12 miesięcy temu, gdy zmagania wróciły do kobiecego kalendarza po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wczorajszy pojedynek sprawił, że tenisistka z Mińska nie sięgnie po swoje czwarte trofeum z rzędu w tych rozgrywkach.

Jasmine Paolini rywalizowała z Coco Gauff o finał WTA 1000 w Wuhan
    Liderka rankingu bardzo dobrze weszła w spotkanie, wygrała pierwszego seta 6:2. W drugim zanotowała pozytywną reakcję, wychodząc ze stanu 0:2 na 3:2. Mimo to Amerykanka doprowadziła do trzeciej partii. W niej 27-latka prowadziła już 5:2, była o krok od awansu do kolejnego finału w Wuhan. Wtedy nastąpił jednak zwrot akcji, o którym Sabalenka z pewnością zamierza jak najszybciej zapomnieć. Pegula wygrała cztery gemy z rzędu i serwowała po zwycięstwo.

    Aryna Sabalenka w końcu znalazła pogromczynię w Wuhanie. I straci sporo punktów w rankingu WTA
      Reprezentantka USA miała meczbole, ale pogubiła się przy własnym podaniu. Jessica popełniła w tym pojedynku cztery podwójne błędy serwisowe - wszystkie w dwunastym gemie trzeciej odsłony. Ostatecznie o losach potyczki decydował tie-break. Decydująca rozgrywka została zdominowana przez zawodniczkę ze Stanów Zjednoczonych. Turniejowa "6" wygrała batalię 2:6, 6:4, 7:6(2) i przypieczętowała amerykański finał rangi WTA 1000. Dzisiaj o godz. 12:30 czasu polskiego powalczy o tytuł z Coco Gauff.

      Wczorajsza porażka Aryny po tie-breaku trzeciego seta zakończyła dwie serie Białorusinki - z jednej strony nie jest już niepokonana w Wuhan. Po 20 zwycięstwach z rzędu w końcu udało się którejś tenisistce znaleźć receptę na wygraną z Sabalenką w tej lokalizacji. Ponadto dobiegła końca passa 19 wygranych tie-breaków przez aktualną liderkę rankingu WTA. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce jeszcze w lutym, podczas potyczki Aryny z Jekateriną Aleksandrową na turnieju w Dosze. Mimo to bilans 27-latki w takich rozgrywkach w sezonie 2025 wciąż jest niezwykle imponujący - obecnie wynosi 21-2.

      Oczy tenisowego świata zwrócone są na Szanghaj (na zdjęciu) i Wuhan. A w tym czasie ITIA ogłosiła dwa wyroki
        WTA Wuhan: Aryna Sabalenka zabrała głos. Tak podsumowała swój pobyt w Chinach

        Kilka godzin po porażce, tuż przed północą czasu lokalnego, tenisistka z Mińska zdecydowała się na zabranie głosu po bolesnej porażce i przy okazji podsumowała swoją tegoroczną wizytę w Wuhan. "Koniec Wuhan Open. Nie takiego zakończenia oczekiwałam, ale jestem wdzięczna za czas spędzony tutaj. Dziękuję wszystkim fanom za wsparcie i sprawienie, że na tym stadionie czuję się jak w domu" - napisała Sabalenka. Po pewnym czasie na słowa Aryny zareagował jej partner - Georgios Frangulis. Od razu wsparł tenisistkę z Mińska.

        Mimo wczorajszej przegranej, Białorusinka ma już zapewnioną pozycję liderki rankingu WTA na koniec sezonu. To efekt odpadnięcia Igi Świątek na etapie ćwierćfinału ostatniego tysięcznika oraz odpuszczenia startów w pozostałych imprezach rangi "500". Obie tenisistki mają teraz kilkanaście dni na odpoczynek i przygotowanie się do ostatniej imprezy w głównym cyklu kobiecych rozgrywek w tym roku, czyli WTA Finals. Początek rywalizacji w Rijadzie nastąpi 1 listopada.

        Dwie liderki rankingów WTA: Aryna Sabalenka i Katerina Siniakova. W Wuhanie po tytuł sięgnęła tym razem Czeszka
        Tenisistka w sportowym stroju na tle rozmytego stadionu, widoczne naszyjniki, skupiony wyraz twarzy, włosy związane do tyłu.
        Aryna Sabalenka rywalizowała z Jessicą Pegulą o finał WTA 1000 w WuhanWU ZHIZUNAFP
        Jessica Pegula
        Jessica PegulaFATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
        Trzy osoby w różnym wieku stoją w tłumie i głośno klaszczą, wyrażając entuzjazm i zaangażowanie, w tle widać innych ludzi skupionych na wydarzeniu.
        Georgios FrangulisWilliam WestAFP

