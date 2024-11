Sabalenka z niczym się nie kryła, tak podsumowała Gauff po porażce. Krótko i dosadnie

Aryna Sabalenka i Iga Świątek - to do tych dwóch tenisistek należał sezon 2024 w kobiecych rozgrywkach. Tegoroczne zmagania w WTA Finals potoczyły się jednak tak, że żadna z tych zawodniczek nie sięgnie po trofeum w Rijadzie. Polka odpadła już na etapie fazy grupowej , w nieco pechowym stylu, bo mimo dwóch zwycięstw zajęła trzecie miejsce w grupie pomarańczowej. Wczoraj z rywalizacją pożegnała się także Białorusinka.

Aryna Sabalenka zabrała głos po przegranej z Coco Gauff. Zdobyła się na sporo wyznań

Półfinałowa porażka Aryny nie zmienia faktu, że był to jej życiowy sezon. Wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe oraz dwie imprezy rangi WTA 1000. Na dodatek po raz pierwszy w karierze zakończyła sezon w roli liderki rankingu. Na pomeczowej konferencji nie kryła dumy ze swoich tegorocznych osiągnięć. " Myślę, że sporo osiągnęłam w tym sezonie. Sądzę, że nie ma miejsca na rozczarowanie. Muszę być z siebie dumna. Wygrałam dwa turnieje wielkoszlemowe. Zostałam numerem jeden. Skończyłam rok jako liderka, tak jak chciałam uczynić to w zeszłym roku, ale wtedy nie zakończyło się to powodzeniem" - przyznała Sabalenka.

Później zabrała głos na temat tego, co ją czeka w najbliższym czasie. "Jestem bardzo podekscytowana na myśl o nadchodzącym roku. Chcę się poprawić w tych szczególnych momentach, jakie miałam w tym sezonie, gdzie nie domykałam meczów, które miałam domknąć. Po prostu będę pracować nad odpowiednim nastawieniem i swoją grą . Chcę się upewnić, że jestem wypoczęta na starcie sezonu i że znów przywiozę do Australii swój najlepszy tenis" - dodała Białorusinka.

Następnie 26-latka przeszła do tematów związanych z pomeczowym podziękowaniem przy siatce. "Cóż, muszę powiedzieć, że minął już u mnie etap bycia niegrzeczną przy siatce po meczu. Myślę, że to coś, przez co muszą przejść młode tenisistki" - rozpoczęła. Potem przeszła już do rozmowy o samej Coco Gauff.