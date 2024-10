Sabalenka wypaliła. Ostrzeżenie dla Świątek, to nie brzmi dobrze dla Polki

Iga Świątek wciąż odpoczywa od tenisa po tym, gdy na ćwierćfinale pożegnała się z tegorocznym US Open. Podczas nieobecności Polki, w Azji szaleje Aryna Sabalenka. Białorusinka pewnym krokiem zmierza po triumf w Pekinie, demolując rywalkę za rywalką. Wiceliderka światowego rankingu po awansie do 1/4 finału zdecydowała się na zaskakujące wyznanie i wprost oznajmiła co sądzi o swojej aktualnej grze. Jej słowa mogą przerazić sympatyków raszynianki oraz samą czołową rakietę globu.