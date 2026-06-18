Bieżący sezon nie do końca toczy się po myśli Aryny Sabalenki. Co prawda zdobyła Sunshine Double w Indian Wells i Miami Open, utrzymuje też pierwsze miejsce w rankingu WTA, lecz przewaga nad rywalkami topnieje, co jest spowodowane ostatnimi słabszymi - jak na Białorusinkę - występami.

Od turnieju w Miami nie wyszła maksymalnie poza ćwierćfinał. Na tym etapie zakończyła także wielkoszlemowy Roland Garros 2026, co było dla niej dużym rozczarowaniem. Świadczyć mogą o tym słowa, które wypowiedziała do dziennikarzy.

Nie mam w sobie żadnych myśli, żadnych emocji. Po prostu chcę natychmiast rzucić tenis

Taka wypowiedź mogła przywieść myśl o sensacyjnym zakończeniu kariery Sabalenki. Należy jednak traktować ją z dystansem, wszak przemawiała przez nią gorycz porażki po meczu z Dianą Sznajder. Sygnalizuje to trener przygotowania fizycznego pierwszej rakiety świata, Jason Stacy.

Człowiek ze sztabu Sabalenki reaguje na jej głośne słowa. Tak je tłumaczy

W rozmowie z Tennis365 Stacy przyznaje, że co prawda nie rozmawiał z Sabalenką między zakończeniem jej ostatniego meczu w Paryżu a głośną wypowiedzią na konferencji, lecz ma na temat jej słów jasne przemyślenia. Przekonuje, że doskonale wie, co się zadziało.

"Po prostu zgubiła drogę. Pozwolimy jej przejść przez ten proces, doświadczyć tego, czego potrzebuje, dać jej trochę przestrzeni, a kiedy nadejdzie czas, nadrobimy zaległości i zobaczymy, co się naprawdę dzieje. Nie podchodzę do tego zbyt emocjonalnie" - uspokaja.

Oczywiście, jakaś część mnie chciała biec i jej pomóc. Oczywiście, że chcemy przyjść, pomagać i ratować ludzi, ale z drugiej strony trzeba im po prostu pozwolić przez to przejść i sobie z tym poradzić

Przyznaje, że być może Sabalenka powinna była dać sobie trochę czasu na ochłonięcie, zanim weszła na konferencję prasową. Lecz mleko się rozlało, zostało wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Choć jednocześnie podkreśla, że szczerość Aryny jest - według niego - jej zaletą i sztab nie ma zamiaru jej w tym ograniczać.

Błąd zespołu Sabalenki. Trener bije się w pierś

Jednocześnie Jason Stacy bije się w pierś i uznaje pewne błędy ze strony sztabu szkoleniowego w kontekście niezadowalających wyników osiąganych przez Arynę Sabalenkę. On i pozostali członkowie zespołu najwyraźniej pomylili się w ustalaniu harmonogramu Białorusinki.

"Nie wyszło tak, jak chcieliśmy" - mówi, nawiązując do nietrafionych decyzji dotyczących przygotowania liderki rankingu WTA do sezonu.

"Być może decyzja, którą podjęliśmy w kwestii harmonogramu i czasu realizacji pewnych elementów, brzmiała dobrze i wszyscy byliśmy z nią zgodni. Sądziliśmy, że może się sprawdzić, biorąc pod uwagę wyniki z zeszłego roku. Jednak jeśli kierujemy się tylko wynikami, to może nie był to najlepszy plan" - wyjaśnia.

Zapewnia że i on i współpracownicy wrócą do tematu i na pewno przeanalizują sytuację. Na tej podstawie wywnioskują, co mogą poprawić, by w przyszłym sezonie Sabalenka radziła sobie lepiej.





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