26-latka przypadkowo zadbała, by znów dużo się o niej mówiło i to nie tylko ze względu na poniedziałkowy sukces. Już po ceremonii dekoracji i odebraniu pamiątkowego pucharu zawodniczka stanęła przed kamerami i zaliczyła wpadkę, a nagranie z jej udziałem niemal natychmiast stało się hitem sieci. Furorę robi też reakcja partnera Sabalenki, który słysząc jej słowa aż podniósł ręce. To bowiem właśnie do niego zwróciła się Białorusinka i... nie wszystko poszło, jak należy.