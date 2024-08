Aryna Sabalenka potrzebowała niewiele ponad godzinę, by rozprawić się z Lucią Bronzetti i awansować do trzeciej rundy US Open. Choć jeszcze na początku meczu Włoszka dotrzymywała 26-latce kroku, druga połowa pierwszego seta należała już tylko do Białorusinki. Ta zdominowała rywalkę i między innymi dzięki świetnemu serwisowi zapewniła sobie wynik 6:3 w premierowej odsłonie rywalizacji. W drugiej 25-latka z Rimini miała jeszcze mniej do powiedzenia. Zdołała stanąć na nogi dopiero w piątym gemie, ale było już za późno na odrabianie strat. Wiceliderka rankingu była niezawodna przy własnym podaniu i szybko przypieczętowała zwycięstwo efektownym 6:1.

