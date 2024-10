Sabalenka wygrała, ale co się stało potem. Triumf Zheng, to ona zagra w finale Wuhan Open

Chińczycy otrzymali znakomite zestawienie półfinałów podczas WTA 1000 w Wuhan. Pierwszy pojedynek przyniósł starcie dwóch gwiazd - Aryny Sabalenki i Coco Gauff. W drugim zaś doszło do spotkania dwóch reprezentantek gospodarzy - Qinwen Zheng i Xinyu Wang. Już mecz Białorusinki z Amerykanką dostarczył niesamowitych emocji, obserwowaliśmy mnóstwo zwrotów akcji. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych prowadziła już 6:1, 4:2, ale od tego momentu straciła kontrolę nad wydarzeniami. Ostatecznie to 26-latka cieszyła się z awansu do finału po zwycięstwie 1:6, 6:4, 6:4.

Reklama