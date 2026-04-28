Sabalenka wyeliminowana z turnieju WTA Madryt. Sześć meczboli nie wystarczyło

Po intensywnym Sunshine Double, Aryna Sabalenka zdecydowała się na wycofanie z turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Nieobecność Białorusinki wykorzystała Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu sięgnęła po drugi tytuł w Porsche Tennis Grand Prix i wyprzedziła tenisistkę z Mińska w rankingu Race, biorącym pod uwagę wyłącznie dokonania w sezonie 2026. Przed zmaganiami rangi "1000" w Madrycie przewaga mistrzyni tegorocznego Australian Open wynosiła 183 pkt.

Wczoraj Rybakina sensacyjnie pożegnała się z dalszą rywalizacją w stolicy Hiszpanii. Pogromczynią Jeleny okazała się szczęśliwa przegrana z eliminacji - Anastazja Potapowa. Kazaszka nie wykorzystała prowadzenia 5:3 w pierwszym secie oraz 4:2 w drugim. Ostatecznie triumfowała reprezentantka Austrii - 7:6(8), 6:4. Ten rezultat otworzył Sabalence drogę do powrotu na szczyt zestawienia WTA Race. Aby tego dokonać po rozgrywkach w Madrycie, Aryna potrzebowała co najmniej półfinału.

Dziś, tuż po godz. 20:00, tenisistka z Mińska zameldowała się na obiekcie Manolo Santana Stadium, gdzie czekała ją potyczka z Hailey Baptiste. Panie spotkały się kilka tygodni temu w Miami, również na etapie najlepszej "8". W ich pierwszym bezpośrednim pojedynku Białorusinka zwyciężyła 6:4, 6:4. We wtorek obejrzeliśmy jeszcze bardziej zaciętą rywalizację. Kibice, który kupili bilety na sesję wieczorną, z pewnością nie mogli narzekać na emocje.

Aryna Sabalenka kontra Hailey Baptiste w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Białorusinka pewnie utrzymała swoje podanie, a po zmianie stron przeszła do natarcia na returnie. Mimo okazji Baptiste na 1:1, ostatecznie doszło do przełamania. Chwilę później było już 3:0 dla Aryny. W następnych minutach tenisistka z Mińska kontrolowała przewagę. W szóstym gemie posiadała nawet dwie piłki z rzędu na 5:1.

Amerykanka wyszła z opresji i w trakcie siódmego rozdania dostaliśmy nieoczekiwane emocje. Początkowo turniejowa "1" prowadziła 40-0, ale wypuściła to z rąk i Hailey miała w sumie dwie szanse na powrotne przełamanie. Białorusinka nie dała jednak odebrać sobie serwisu, a po chwili zakończyła partię breakiem. Ostateczny wynik premierowej odsłony brzmiał 6:2 na korzyść obrończyni tytułu.

Drugą część potyczki również otwierała Sabalenka. Tenisistka z Mińska wypracowała sobie szansę na pierwsze "oczko" w tym secie, ale to, co wydarzyło się później, było zaskakujące. Przypomniała się Aryna sprzed kilku lat, kiedy to seriami popełniała podwójne błędy serwisowe. Taka zła passa przydarzyła się właśnie na koniec premierowego rozdania. Po wszystkim Białorusinka bezradnie popatrzyła w kierunku boksu. Nie potrafiła zrozumieć, jak mogło do tego dojść.

Ta sytuacja wniosła nowe rozdanie do tego pojedynku. Baptiste nabrała wiatru w żagle i punktowała turniejową "1" - do tego stopnia, że posiadała nawet break pointa na 5:0. Obrończyni tytułu nie dała się jednak przełamać. Utrzymała swoje podanie, a po chwili sama zdobyła "oczko" na returnie, mimo że Hailey miała swoją okazję na 5:1. Sabalenka nie poszła jednak za ciosem. W siódmym gemie Amerykanka odzyskała przewagę dwóch przełamań i serwowała po zwycięstwo w partii. Tenisistka z USA dopięła swego. Wynikiem 6:2 zagwarantowała decydującą fazę spotkania.

Turniejowa "1" dokonała skutecznego resetu na starcie trzeciego seta, szybko zrobiło się 2:0 dla obrończyni tytułu. Następne minuty przyniosły jednak zwrot akcji. Nagle pojawiły się... trzy break pointy z rzędu dla Baptiste na 3:2. Wtedy Aryna zdecydowała się na zmianę rakiety. Od tej pory Sabalenka zgarnęła pięć kolejnych wymian i powróciła na prowadzenie. Amerykanka dopięła jednak swego, tyle że w siódmym gemie. Wówczas przełamała rywalkę do zera i po raz pierwszy w tej partii znalazła się z przodu. Emocje dawały o sobie znać. W trakcie ósmego rozdania Hailey wzięła autową piłkę, po której Aryna posiadała dwa powrotne break pointy. Już po pierwszym doszło do wyrównania na 4:4.

Następnie Sabalenka dorzuciła piąte "oczko", utrzymując swoje podanie. Presja przeszła na stronę Amerykanki. Baptiste znów miała problemy, popełniała podwójne błędy serwisowe. Niektóre z nich generowały piłki meczowe dla Aryny. Turniejowa "1" miała w sumie aż pięć okazji na zamknięcie spotkania, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Tenisistka z USA doprowadziła do remisu 5:5. W jedenastym gemie problemy dotknęły Białorusinkę. Przy drugim break poincie zagrała w aut i Hailey znalazła się w sytuacji, w której podawała po awans do półfinału. Emocje znów udzielały się zawodniczce rozstawionej z "30". Po podwójnym błędzie serwisowym, Sabalenka posiadała piłkę na tie-breaka. Obrończyni tytułu wykorzystała ją i doprowadziła do decydującej rozgrywki.

Zawodniczka pochodząca z Mińska dobrze ją otworzyła. Prowadziła 2-0, potem 4-1. To nie był jednak koniec emocji. Baptiste zniwelowała stratę i doprowadziła do wyniku 5-5. Następnie Aryna dostała szóstego meczbola - ale on także nie wystarczył do zamknięcia pojedynku. Ostatecznie to Amerykanka triumfowała 2:6, 6:2, 7:6(6). Dla Hailey to największe zwycięstwo w karierze. W półfinale zagra z Mirrą Andriejewą. Z kolei Sabalenka po raz pierwszy w tym sezonie nie dotarła do decydującego starcia w turnieju. Taki rezultat oznacza też, że Jelena Rybakina utrzyma prowadzenie w zestawieniu Race.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Jelena Rybakina

Hailey Baptiste

Mirra Andriejewa

