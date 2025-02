Sabalenka wstawiła zdjęcie z Dohy i się zaczęło. Wylała się fala krytyki

Sabalenka pokazała piłki. Druzgocące zdjęcia

Na zestawienie błyskawicznie odpowiedzieli kibice i eksperci. "Szalone! Muszę jednak przyznać, że Dunlop Fort to jedna z najgorszych piłek tenisowych, jakimi kiedykolwiek grałem!" - napisał jeden z kibiców. "Niedobrze! Gracze muszą mieć więcej do powiedzenia w zakresie ustalania standardów dotyczących nawierzchni kortu i wymagań dotyczących piłki " - dodał kolejny z fanów.

Ostre komentarze pojawiły się także ze strony polskich ekspertów. "Coraz więcej takich zdjęć z różnych turniejów. Większość piłek, które mamy obecnie w tourze to szmelc, który po 3 gemach nadaje się do podania czworonogowi" - ocenił bezlitośnie Hubert Błaszczyk. "Widzę, że +\- po 20 latach wraca w tourze temat piłek. Wtedy rozważano zmianę ich wielkości lub wagi (bo gra była za szybką). Dziś to ich jakość po kilku gemach. Choć to tak naprawdę kłopot bogatego. Im mniejszy turniej, tym dłużej trzeba grać "starymi" piłkami" - dodał Adam Romer.