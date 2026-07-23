Sabalenka wróciła na Białoruś. Miała wyjątkowy powód. Przemówiła z Mińska

Aryna Sabalenka nie jest w najlepszej formie. Z pewnością dużo lepszego wyniku spodziewała się na Wimbledonie, gdzie przegrała na etapie 1/8 finału z Naomi Osaką. Wcześniej jej pogromczyniami były Jessica Pegula (w Berlinie), Diana Sznajder (na Rolandzie Garrosie) czy Sorana Cirstea (w Rzymie).

Mimo to w tym sezonie Białorusinka sięgnęła już po trzy tytuły. Na samym starcie zdobyła puchar w Brisbane, a następnie triumfowała w tzw. Sunshine Double, czyli "tysięcznikach" w Miami oraz Indian Wells. Po samych wynikach widać, że twarde korty to jej ulubiona nawierzchnia.

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W jej mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z uroczystego otwarcia dwóch kortów ziemnych w Szkole Sportowej dla Dzieci i Młodzieży w stolicy Białorusi. To właśnie tam - jako młoda adeptka - sama rozpoczynała swoją tenisową karierę.

"Tenis zmienił moje życie i jestem niezmiernie wdzięczna, że mogę się odwdzięczyć miejscu, w którym rozpoczęła się moja przygoda" - napisała.

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"Mam nadzieję, że ten kort stanie się dla młodych tenisistów miejscem, gdzie będą mogli marzyć, rywalizować, nawiązywać przyjaźnie i odkrywać miłość do naszego sportu. Przyszłość tenisa należy do następnego pokolenia i nie mogę się doczekać, by zobaczyć, kto jako następny wkroczy na ten kort" - dodała. Wydarzenie miało miejsce 17 lipca. Na zdjęciach widzimy, że zawitało na nim wielu kibiców.

Obecnie Sabalenka przygotowuje się do US Open, gdzie wygrała w zeszłym roku. W finale pokonała Amandę Anisimovą 6:3, 7:6 (3). Przed zmaganiami w Nowym Jorku Białorusinka zagra też na WTA 1000 w Toronto i Cincinnati, gdzie została zgłoszona. Nawet pomimo słabszych wyników na mączce i trawie liderka rankingu znów będzie faworytką w turniejach na ukochanym "hardzie".

Aryna Sabalenka Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka podczas Australian Open ANTHONY WALLACE / AFP AFP





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