Sabalenka wróciła do chwil z dzieciństwa. "Moi rodzice zawsze się wściekali"

Ostatni raz na korcie Arynę Sabalenkę widzieliśmy w połowie sierpnia. Wówczas 27-latka przegrała z Jeleną Rybakiną 1:6, 4:6 w ćwierćfinale WTA 1000 Cincinnati. Pierwsza rakieta świata od razu rozpoczęła przygotowania do US Open. W Nowym Jorku będzie broić wywalczonego przed rokiem tytułu.

W czwartkowe popołudnie odbyło się losowanie głównej drabinki turnieju. Wiemy już, że w połówce Sabalenki znalazły się zawodniczki, takie jak wspomniana Kazaszka, Jasmine Paolini czy Clarą Tauson. Na start liderka światowego rankingu zmierzy się ze Szwajcarką Rebeką Masarovą.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Sabalenka ujawniła, dlaczego rodzice byli na nią wściekli. Wszystko jasne

Jak na razie na koncie Aryny Sabalenki znajdziemy dwa wielkoszlemowe tytuły. Oprócz wspomnianego US Open 27-latka dwa razy wygrywała Australian Open. Ostatni raz z trofeum w Melbourne cieszyła się pod koniec stycznia 2024.

Wtedy to udzieliła długiego wywiadu tamtejszemu magazynowi "Vogue". W pewnym momencie Białorusinka wróciła do dziecięcych chwil. Jak ujawniła, jej rodzice denerwowali się na nią tylko wtedy, kiedy... łamała rakiety na korcie.

Moi rodzice zawsze się wściekali, ponieważ łamałam rakiety. Ale jedyne, co powiedzieliby, to to, że nigdy nie byliby na mnie wkurzeni, gdybym dała z siebie wszystko i walczyła o każdy punkt. Dla nich nie miało znaczenia czy przegrywam, czy wygrywam. Najważniejsze jest, aby dać z siebie wszystko. No i nie łamać rakiet

Jak się okazuje, na samym początku przygody z tenisem Sabalenka miała już na koncie pokaźną liczbę rozbitych rakiet. - Wściekali się na mnie tylko, gdy łamałam rakiety. Zanim skończyłam 12 lat, złamałam już sześć czy siedem, a to dużo - dodała.

Oprócz tego białoruska zawodniczka poruszyła nieco poważniejsze kwestie. - Był taki moment, że już chciałam rzucić tenis. Nie mogłam iść dalej (...). Ale nie mogłam się poddać, ze względu na rodzinę i ojca. Poczułam, że muszę dalej działać i robić to, co robię. Wiem, że tata by tego nie zaakceptował i byłby naprawdę wkurzony, gdyby usłyszał, że mam zamiar rzucić robotę, bo jestem zmęczona próbowaniem - uzupełniła.

Ojciec Aryny - Siergiej Sabalenka - zmarł w 2019 roku. - Czuję, że zawsze jest obok mnie, był dla mnie wszystkim. Jestem mu bardzo wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobił. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj - mówiła tenisistka, którą z tatą łączyły silne więzi.

Aryna Sabalenka Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL AFP

Aryna Sabalenka zabrała głos po porażce w Cincinnati DYLAN BUELL AFP