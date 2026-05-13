Sabalenka wraca do swoich najgorszych zachowań. Za chwilę wszystko straci

Coś złego dzieje się z jedynką światowego tenisa. Kiedy Aryna Sabalenka goniła Igę Świątek w rankingu, to tam był ogień i niesamowita wręcz determinacja. - Teraz Sabalenka sama dla siebie jest największym wrogiem - zauważa Lech Sidor, ekspert Eurosportu i autor kanału Trzeci Serwis na YouTubie.

Jelena Rybakina ma ją na wyciągnięcie ręki

Sabalenka jeszcze nie tak dawno miała ogromnę przewagę nad rywalkami. Grała jak natchniona, liczył się głównie tenis, upajała się pozycją jedynki. - Też jej przewaga w rankingu WTA nad rywalkami była ogromna - przypomina Sidor. - A teraz Jelena Rybakina ma ją na wyciągnięcie ręki. Straty Świątek i Gauff też nie są jakieś ogromne jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak szybko Sabalenka traci zapas i jak szybko odpada z kolejnych turniejów.

Futro i dobra zabawa. Coś złego dzieje się z jedynką światowego tenisa

A przewagę Sabalenka traci z jednego powodu. - Proporcje zostały zachwiane. Za mało jest koncentracji na prawdziwej robocie, na meczach, a za dużo na tych wszystkich sprawach poza kortem. Widzimy zdjęcia z imprez, w międzyczasie jakąś sesję w futrze, a po przegranej w Rzymie narzeczony Aryny, który jest akcjonariuszem francuskiego klubu piłkarskiego Le Mans wcale się nie smucił. Pewnie polecieli prywatnym samolocikiem na party, albo na mecz - zauważa nasz rozmówca.

Sabalenka wróciła też do tych swoich najgorszych zachowań na korcie, gdzie się obrażała i stroiła fochy po nieudanych zagraniach. - Zachowuje się, jakby była nie do ogrania - zwraca uwagę Sidor. - Mecz z Baptiste, według mnie najlepszy w tym roku, z tych, które widziałem, też był taki, że Sabalenka do końca nie wierzyła w to, że przegra. Nie sądziła, że Baptiste stać na wygraną. To przeważyło szalę.

Wielka gwiazda rozmienia się na drobne. Z Sabalenki zrobiła się "królewna"

Sidor sądził jednak, że tamta porażka podziała na Sabalenkę, jak zimny prysznic, że w Rzymie zobaczymy inną zawodniczkę. - Tymczasem był ciąg dalszy takiego pajacowania. Ivan Lendl był takim perfekcjonistą, że mógł się skrzywić, nie trafiając jedynki. Ale takie zachowanie w wykonaniu Sabalenki kompletnie nie pasuje. Nikt jej nie odbiera tego, że jest dobra, ale bez przesady.

- Jak jej jeszcze jeden turniej nie wyjdzie, to może stracić to, co ma. I to może mieć znaczenie, może ją zaboleć. Bo przecież ona się obnosi z pozycją jedynki, to jest podkreślone. Ciężko oczywiście na to zapracowała, jej pogoń za Świątek i walka o pozycję liderki były fajne, ale teraz się rozmienia na drobne. Jest rozrywka, którą ona bardzo lubi i ok, ale na korcie musi być tą samą Aryną, która goniła Świątek. Bo wtedy grała fajny tenis i to się ciekawie oglądało. Zrobiła się z niej jednak taka królewna - kwituje Sidor.

