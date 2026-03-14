Sabalenka walczyła z Noskovą o finał WTA 1000 w Indian Wells. Koniec po dwóch setach

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po raz pierwszy od kilku lat półfinałowe zmagania w ramach WTA 1000 w Indian Wells odbywały się bez obecności Igi Świątek. W grze o trofeum pozostały za to jej największe rywalki, czyli Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Tuż po północy czasu polskiego na Stadium 1 pojawiła się liderka rankingu. Białorusinka walczyła o swój kolejny finał w tym sezonie z rozstawioną z "14" Lindą Noskovą. Cały mecz nie potrwał zbyt długo. Rozstrzygnięcie nastało po 88 minutach.

Aryna Sabalenka rywalizowała z Lindą Noskovą o awans do finału WTA 1000 w Indian Wells
Aryna Sabalenka rywalizowała z Lindą Noskovą o awans do finału WTA 1000 w Indian WellsWilliam WestAFP

Na noc z piątku na sobotę czasu polskiego przypadła półfinałowa rywalizacja w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Już w pierwszym pojedynku zobaczyliśmy w akcji liderkę rankingu - Arynę Sabalenkę. Białorusinka zameldowała się w najlepszej "4" bez straty seta. Najwięcej problemów jak dotąd sprawiła jej Victoria Mboko podczas czwartkowej batalii. Reprezentantka Kanady stoczyła wyrównany bój z tenisistką z Mińska, ale ostatecznie to 27-latka triumfowała 7:6(0), 6:4.

Zobacz również:

Wim Fissette
Tenis

To już oficjalnie, Fissette w teamie ze światową "1". Jest komunikat

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Dzisiejszą przeciwniczką Sabalenki okazała się rozstawiona z "14" Linda Noskova. Czeszka doskonale wykorzystała swój fragment drabinki, w którym doszło po drodze do kilku niespodzianek. Na wczesnym etapie odpadły m.in. Coco Gauff oraz Jasmine Paolini. W ćwierćfinale 21-latka uporała się z rewelacją zmagań na terenie Kalifornii - Talią Gibson. Pokonała Australijkę 6:2, 4:6, 6:2. Dzięki temu mogła stanąć do rywalizacji z Aryną. Fawroytką była jednak oczywiście liderka kobiecych rozgrywek, która grała o swój czwarty finał z rzędu (po WTA Finals, Brisbane i Australian Open).

    Zobacz również:

    Iga Świątek (z prawej) nie zagra w półfinale w Indian Wells. Katarzynie Kawie ta sztuka udała się w Antalyi
    Tenis

    Jednak jest polski półfinał WTA. Mimo porażki Świątek. Dojdzie do rewanżu z Ukrainką

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      WTA Indian Wells: Aryna Sabalenka kontra Linda Noskova w półfinale

      Mecz rozpoczął się od podania Sabalenki. Pierwsze minuty spotkania przebiegały pod dyktando serwujących. Większe emocje nastał dopiero w czwartym gemie. Wówczas Aryna wyszła ze stanu 0-30 i wypracowała sobie break pointy. Premierowe okazje obroniła Noskova po akcjach na swoich warunkach, ale przy trzeciej zawiódł ją forhend. Zagrała piłkę po przekątnej w korytarz deblowy. To był bardzo istotny moment dla losów seta. Białorusinka złapała wiatr w żagle i poszła za ciosem. Linda zaś wytraciła pewność siebie i jej sytuacja stawała się coraz trudniejsza.

      Liderka rankingu mogła zamykać partię już w trakcie siódmego rozdania. Wówczas wkradło się rozkojarzenie w grze tenisistki z Mińska z powodu wysokiego prowadzenia, pojawiły się błędy. Czeszka otrzymała dwie szanse na odrobienie jednego przełamania. Pierwszą 27-latka zdołała obronić, ale potem zagrała w siatkę i turniejowa "14" zgarnęła premierowe "oczko" na returnie. Po zmianie stron Sabalenka doczekała się setbola, ale ostatecznie Noskova dorzuciła trzeciego gema na swoje konto. Aryna domknęła sprawę chwilę później, chociaż nie bez problemów. Musiała wracać ze stanu 0-30, ale zakończyła to efektownie - asem. Finalnie liderka rankingu triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.

      Druga część pojedynku rozpoczęła się najgorzej jak mogła z perspektywy Lindy. Już na "dzień dobry" została przełamana. Po zmianie stron Sabalenka podwyższyła prowadzenie na 2:0. W następnych minutach obserwowaliśmy kolejne break pointy dla Aryny - na 3:0 oraz 4:1. Mimo to Noskova wciąż utrzymywała kontakt ze swoją przeciwniczką, dając sobie jeszcze nadzieję na powrót. W szóstym gemie doszło do walki na przewagi przy serwisie Białorusinki, ale Czeszka nie doczekała się okazji na 3:3.

      Ta nastała w trakcie ósmego rozdania, gdy tenisistka z Mińska wypuściła z rąk prowadzenie 30-0. Przy piłce na remis turniejowa "14" nie trafiła jednak returnem w kort. Liderka rankingu zaskoczyła rywalkę potężnym kickiem i szybko zniwelowała zagrożenie. W następnym gemie Linda wróciła ze stanu 15-30 i przerzuciła presję zamykania spotkania na podanie przeciwniczki. Sabalenka dopełniła dzieła, wykorzystując trzeciego meczbola. Po 88 minutach gry pokonała Noskovą 6:3, 6:4. Dzięki temu ponownie zameldowała się w finale WTA 1000 na terenie Kalifornii. O swój premierowy tytuł w tej lokalizacji powalczy z Jeleną Rybakiną albo Eliną Switoliną.

      Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Świątek w końcu przemówiła, komunikat tuż po wpadce w Indian Wells. "To ciężkie"

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Linda Noskova
      Linda NoskovaMAHMUD HAMSAFP
      Jelena Rybakina
      Jelena RybakinaIZHAR KHANAFP
      Aryna Sabalenka, Indian Wells 2026Harry How/Getty ImagesAFP
      Learner Tien - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

