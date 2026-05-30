Sabalenka walczyła o hit w 4. rundzie z Osaką. Szybki pojedynek na Court Suzanne-Lenglen

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

W pierwszym sobotnim meczu na Court Suzanne-Lenglen zobaczyliśmy w akcji Naomi Osakę. Japonka wywalczyła awans do czwartej rundy Roland Garros po 178 minutach walki. W tym momencie znaleźliśmy się o jeden krok od kolejnego starcia Japonki z Aryną Sabalenką. Białorusinka wyszła po chwili na tę samą arenę, by rywalizować o możliwość potyczki z tenisistką z Azji. Przeciwniczką liderki rankingu WTA była Daria Kasatkina. Spotkanie nie potrwało zbyt długo. Rozstrzygnięcie nastąpiło już po 76 minutach.

Aryna Sabalenka rywalizowała o awans do czwartej rundy Roland Garros
Aryna Sabalenka rywalizowała o awans do czwartej rundy Roland GarrosMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Aryna Sabalenka i Naomi Osaka awansowały do trzeciej rundy Roland Garros bez straty seta. Dzięki temu coraz bardziej "pachniało" rewanżem za ich pojedynek sprzed kilku tygodni, jaki panie rozegrały w Madrycie. Najpierw jednak obie musiały odnieść po jeszcze jednym zwycięstwie - na drodze Białorusinki znalazła się Daria Kasatkina, a Japonkę czekało starcie z Ivą Jovic.

Zobacz również:

Maja Chwalińska w meczu z Marią Sakkari, 30.05.2026 r.
Roland Garros

Historyczny sukces Chwalińskiej, organizatorzy Roland Garros reagują. Jest komunikat

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Na papierze trudniejsze wyzwanie miała zawodniczka z Azji. To ona jako pierwsza wyszła dzisiaj na Court Suzanne-Lenglen i przez 178 minut rywalizowała z Amerykanką. Ostatecznie triumfowała 7:6(5), 6:7(3), 6:4. Potem na arenę wkroczyła tenisistka z Mińska. Liderka rankingu WTA zmierzyła się z Darią Kasatkiną. Jeszcze nie tak dawno widzieliśmy reprezentantkę Australii w okolicach TOP 10 kobiecego zestawienia. Obecnie plasuje się znacznie niżej, bo na 53. pozycji.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Po meczu z Linette nadeszły wieści ws. Świątek. Jest komunikat organizatorów

Igor Szarek
Igor Szarek

Roland Garros: Aryna Sabalenka kontra Naomi Osaka w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Tenisistka z Mińska nie straciła punktu w pierwszym gemie. Po zmianie stron zanosiło się na podobną odpowiedź ze strony Kasatkiny. Reprezentantka Australii prowadziła 40-0 i od tamtego momentu nastąpił zwrot akcji. Aryna nie tylko doprowadziła do równowagi, ale w dalszej fazie kolekcjonowała kolejne break pointy. Po trzecim wyszła na 2:0.

Następnie Białorusinka potwierdziła przewagę, mimo że przegrywała 15-30 przy swoim serwisie. Liderka rankingu dominowała także w następnym fragmencie. W trakcie szóstego rozdania wydawało się, że Daria zapisze na swoim koncie honorowe "oczko" w tej partii. Znów posiadała wynik 40-0, ale tak jak w drugim gemie - nie uniknęła przełamania. Po drugim setbolu i 25 minutach gry turniejowa "1" spuentowała premierową odsłonę rezultatem 6:0.

Zobacz również:

Czy Rafael Jodar odepchnął dziewczynkę do podawania piłek? (Źródło: AFP/x.com/Eurosport_PL)
Roland Garros

Co się wydarzyło na korcie w Paryżu? Hiszpan wszystkiemu zaprzecza. W sieci wrze

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Łatwo wygrany set wyraźnie rozluźnił Sabalenkę na starcie drugiej części spotkania. Kasatkina już na "dzień dobry" zgarnęła przełamanie, potem wyszła na 2:0. Reprezentantka Australii nieco bardziej uwierzyła, że może dzisiaj postawić się liderce rankingu. Aryna doprowadziła do wyrównania na 2:2, ale dalsza faza partii ciągle była interesująca. W trakcie piątego rozdania Daria posiadała piłkę na 3:2. Ostatecznie tenisistka z Mińska dorzuciła trzecie "oczko" z rzędu.

Potem 53. rakieta świata konsekwentnie dotrzymywała kroku rywalce. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do dwunastego gema. Wtedy Kasatkina nie dźwignęła presji, dała się zdominować. Po 76 minutach walki Aryna wykorzystała drugiego z trzech meczboli i pokonała Darię 6:0, 7:5. Tym samym czeka nas trzecie bezpośrednie starcie Sabalenki z Osaką w tym sezonie. Pięć tygodni temu w Madrycie, Japonka wygrała pierwszego seta po tie-breaku, ale w całym meczu zwyciężyła Białorusinka - 6:7(1), 6:3, 6:2. Zobaczymy, co się wydarzy podczas batalii o ćwierćfinał paryskiego Szlema.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Zobacz również:

Magda Linette
Roland Garros

Prawie trzy godziny walki Linette w Paryżu. Losy awansu ważyły się do końca

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z zaciśniętą pięścią w geście triumfu na korcie.
Aryna SabalenkaFILIPPO MONTEFORTEEast News
Daria Kasatkina
Daria KasatkinaNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem stoi na korcie tenisowym podczas meczu.
Naomi Osaka, Paryż 2026MUSTAFA YALCIN/ANADOLUAFP


Świątek pokonuje Osakę. WIDEO© 2026 Associated Press - zdjęcia

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja