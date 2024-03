Sabalenka w swoim świecie. Wielka rywalka Świątek zrobiła show

Według większości ekspertów to właśnie Aryna Sabalenka jest faworytką do wygrania zbliżającego się turnieju BNP Paribas Open 2024 w Indian Wells. Białorusinka, wiceliderka rankingu WTA chciałaby zacząć pogoń w prowadzącą w tym zestawieniu Igą Świątek. Zanim jednak dojdzie do rywalizacji na korcie, zawodniczki mają do wypełnienia obowiązki promocyjne. A w tym świecie Sabalenka czuje się jak ryba w wodzie i przed startem w USA zrobiła prawdziwe show.