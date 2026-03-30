Sabalenka w centrum uwagi. Hit za oceanem, ponad dwa lata

Aryna Sabalenka w obecnie trwającym sezonie zdecydowanie dominuje nad resztą stawki. W każdym turnieju, jakim grała, dochodziła do finału. Przegrała zaledwie jeden. Mała niespodzianka wydarzyła się przy okazji Australian Open, kiedy to główną nagrodę zgarnęła Jelena Rybakina. Odpowiedź Białorusinki na niepowodzenie była jednak imponująca. Liderka światowego rankingu nie znalazła pogromczyni w Indian Wells oraz Miami.

Nagroda? Pierwsze w karierze Sunshine Double, o czym wspominaliśmy na wstępie. Białorusinka dołączyła tym samym między innymi do Igi Świątek. "Straciłam kilka okazji w drugim secie, ale starałam się zachować pozytywne nastawienie. Jestem bardzo szczęśliwa, że w tym miesiącu wszystko się udało i dobrze funkcjonowało. (…)" - powiedziała po wygranym sobotnim starciu z Coco Gauff dla "tennis.com". A eksperci byli pod wrażeniem jej dyspozycji.

Sabalenka i Sinner zdominowali Sunshine Double. Tylko dwa przegrane sety

O Arynie Sabalence głośno ponownie zrobiło się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu, gdy trofeum w Miami wywalczył także Jannik Sinner. Powodem była niesamowita seria białorusko-włoskiego duetu. Gwiazdy światowego tenisa wygrały już szósty wielki turniej w tym samym momencie. Za początek pięknej serii uznaje się Australian Open 2024. Co było dalej? "Cincinnati 2024, US Open 2024, Wuhan & Szanghaj 2024, Indian Wells 2026, Miami 2026" - wyliczył profil "The Tennis Letter" w serwisie X.

Rozwiń

"Dominacja na kortach twardych… wspólna" - podsumowano. Na wyobraźnię działa ich wspólny bilans setów podczas tegorocznego Sunshine Double. Przytoczył go jeden z użytkowników w komentarzach. "Dokonanie tego przy łącznym bilansie 48-2 jest po prostu przerażające" - napisał internauta o nazwie "MuhdBiu". Nieco większa w tym zasługa Jannika Sinnera. Włoch w Stanach Zjednoczonych rozegrał perfekcyjne turnieje, w których nie oddał przeciwnikom ani jednej partii. Aż strach pomyśleć, co jeszcze w przyszłości osiągnie wspomniana dwójka.

Aryna Sabalenka William West AFP

Aryna Sabalenka Fatima Shbair East News

Aryna Sabalenka Matthew Stockman AFP

