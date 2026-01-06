Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka urządziła demolkę. Sędzia ogłosiła koniec meczu po 48 minutach

Aryna Sabalenka rozpoczęła sezon w nietypowy dla siebie sposób, bo od występu w deblu. Tej nocy przyszedł już czas na pierwszy pojedynek Białorusinki w singlu. Liderka rankingu stanęła do walki o awans do trzeciej rundy WTA 500 w Brisbane. Broniąca tytułu zawodniczka zmierzyła się z Cristiną Bucsą. Mecz okazał się bardzo jednostronny - do tego stopnia, że sędziująca spotkanie pani Martina Baldi ogłosiła zakończenie już po 48 minutach. Oto co się wydarzyło w Australii.

Tenisistka w czarnym stroju sportowym krzycząca z wyrazem intensywnych emocji, trzymająca rakietę tenisową na tle rozmytego, ciemnego tła.
Aryna Sabalenka rywalizowała z Cristiną Bucsą w drugiej rundzie WTA 500 w BrisbaneAMR ALFIKYAFP

Australia to miejsce, które w ostatnich latach bardzo dobrze kojarzy się do Arynie Sabalence. Białorusinka regularnie melduje się w finałach imprez rozgrywanych właśnie w tym kraju. W poprzednim sezonie wygrała turniej WTA 500 w Brisbane oraz otarła się o trzeci z rzędu tytuł w Australian Open. Ostatecznie przegrała w decydującym starciu z Madison Keys. W tym roku tenisistka z Mińska z pewnością zrobi wszystko, by opuścić ten kontynent w roli niepokonanej zawodniczki.

    Sabalenka wybrała identyczną ścieżkę - najpierw Brisbane, potem Melbourne. Tym razem Aryna zdecydowała się jednak na pewien dodatek. Podczas imprezy rangi "500" zgłosiła się także do debla, w duecie z Paulą Badosą. To właśnie od tej kategorii zainaugurowała nową kampanię rozgrywek. Razem z Hiszpanką pokonały po dwóch tie-breakach duet Ludmiła Samsonowa/Shuai Zhang.

    W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego przyszedł czas na pierwszy pojedynek Białorusinki w singlu w sezonie 2026. Rywalką liderki rankingu okazała się 50. rakieta świata - Cristina Bucsa. Tenisistka z Mińska zmierzyła się z Hiszpanką podczas ubiegłorocznego US Open. Wówczas numer jeden kobiecego tenisa triumfował 6:1, 6:4. Tym razem otrzymaliśmy jeszcze bardziej jednostronne spotkanie.

      WTA Brisbane: Aryna Sabalenka kontra Cristina Bucsa w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Turniejowa "1" przegrała pierwszy punkt, ale później nastąpiła dominacja Aryny. Już w drugim gemie doczekała się break pointów na swoją korzyść. Po drugiej okazji wywalczyła przełamanie i w ekspresowym tempie uciekała rywalce. W kolejnych trzech rozdaniach Białorusinka przegrała zaledwie jedną akcję. Powoli pachniało setem do zera. W trakcie szóstego gema Bucsa miała jednak swoje szanse, by tego uniknąć. Posiadała aż trzy piłki na premierowe "oczko", ale nie wykorzystała żadnej z nich. Z kolei tenisistka z Mińska już po pierwszym setbolu zamknęła sprawę w całej partii.

        Obraz drugiej części pojedynku wyglądał bardzo podobnie. W początkowej fazie, poza drugim i trzecim gemem, Cristina miała problem z nawiązaniem wyrównanej walki. W pewnym momencie na tablicy wyników zrobiło się już 6:0, 5:0. Hiszpanka w ostatniej chwili uniknęła tzw. roweru, czyli porażki bez wygrania choćby jednego rozdania. Na więcej Sabalenka już jednak nie pozwoliła. Po 48 minutach gry pani sędzia Martina Baldi ogłosiła zwycięstwo Aryny 6:0. 6:1. Tenisistka z Mińska zanotowała efektowną inaugurację sezonu. Prawdziwe testy jednak dopiero przed nią. Już w batalii o ćwierćfinał WTA 500 w Brisbane czeka ją starcie z Soraną Cirsteą albo Jeleną Ostapenko.

        Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w Brisbane
        Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w BrisbanePatrick HAMILTON / AFPAFP
        Cristina Bucsa
        Cristina BucsaRYAN LIMAFP
        Jelena Ostapenko
        Jelena OstapenkoNOUSHAD THEKKAYIL/NurPhoto via AFPAFP

