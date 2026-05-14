Aryna Sabalenka od kilku już lat należy do ścisłej czołówki światowego rankingu kobiecego tenisa, a po raz pierwszy liderką tego zestawienia została we wrześniu 2023 roku. Wówczas jednak szybko musiała oddać miejsce na fotelu liderki Idze Świątek. W październiku 2024 Białorusinka ponownie wróciła na szczyt, a pierwszą rakietą świata pozostaje do tej pory.

Jako główna promotorka kobiecego tenisa Aryna Sabalenka czuje się jak ryba w wodzie. Białorusinka chętnie pojawia się na różnego rodzaju eventach, trafia na okładki światowych magazynów modowych i nawiązuje współprace z wieloma znanymi markami, dzięki czemu coraz więcej osób zaczyna interesować się uprawianą przez nią dyscypliną.

Aryna Sabalenka pokazała, co nosi w torebce. Ogromne zaskoczenie

Przy okazji turnieju Internazionali BNL d'Italia Aryna Sabalenka zdecydowała się na kolejny ważny krok, aby wypromować kobiecy tenis. Niegdyś Białorusinka pojawiła się na okładkach Vogue Arabia i Vogue Australia, a teraz nawiązała współpracę z Vogue Italy. Tym razem nie wzięła jednak udziału w okładkowej sesji, a... nagrała dość ciekawe wideo, które w środę obiegło media społecznościowe. Tenisistka postanowiła bowiem uchylić rąbka tajemnicy na temat, który z pewnością zainteresuje wielu kibiców i zdradziła... co znaleźć można w jej torebce.

W pierwszej kolejności 28-latka sięgnęła po... psie przysmaki. "Odkąd podróżuję z psem, noszę przy sobie mnóstwo smakołyków dla psów. Ma na imię Ash, ma pięć miesięcy i za każdym razem, gdy zrobi coś dobrze, nagradzam go przysmakami, żeby to pamiętał. Noszę też mokre chusteczki, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy" - przyznała z rozbawieniem.

W torebce liderki światowego rankingu kobiecego tenisa znaleźć można także produkty do makijażu. Jak przyznała, w chwilach wolnych od meczów i treningów uwielbia ona wychodzić na miasto i nosić make-up, patrzeć na siebie w lustrze i czuć się piękna. "Mam uczucie, że na korcie podczas meczów nie czuję się do końca piękna. Nie przeszkadza mi to, bo jestem tam, aby rywalizować, a nie, by dobrze wyglądać. Ale kiedy jestem poza kortem, lubię nosić makijaż, bo sprawia, że czuję się lepiej, jestem bardziej pewna siebie" - oznajmiła.

Aryna Sabalenka zawsze nosi przy sobie także... aparat cyfrowy. Pozwala on jej na uwiecznianie ważnych momentów, w tym m.in. zdjęć ze swoim teamem, partnerem oraz pupilem. Jest jednak jedna rzecz, której Białorusinka nie lubi fotografować. "Jedzenia. Tak daleko się jeszcze nie posunęłam" - stwierdziła.

Aryna Sabalenka dość sensacyjne odpadła z turnieju w Rzymie już na etapie 1/16 finału, przegrywając z Soraną Cirsteą 6:2, 3:6, 5:7. O końcowe trofeum wciąż walczy jeszcze Iga Świątek, która w środę pokonała Jessicę Pegulę i awansowała do półfinału.

