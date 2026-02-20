Sabalenka ujawnia prawdę. Co za historia. To dlatego Świątek nie wraca na szczyt

Iga Świątek była liderką światowego rankingu w sumie przez 125 tygodni. Pod tym względem zajmuje siódmą lokatę na liście wszech czasów. Ze szczytu dwukrotnie strącała ją tylko jedna tenisistka - Aryna Sabalenka.

Polka po raz pierwszy została numerem jeden 4 kwietnia 2022 roku. W następnym sezonie, wczesną jesienią, Białorusinka zluzowała ją na niespełna dwa miesiące (wrzesień - listopad). A od 21 października 2024 roku panuje już niepodzielnie.

Sabalenka wciąż pierwszą rakietą świata. Ma niezawodny sposób na mobilizację i przełamanie niemocy

Sabalenka nie wygrywa seryjnie. Potyka się, walczy ze swoimi słabościami. Każdy kolejny tytuł kosztuje ją ogrom wysiłku. Jaki ma sposób na przezwyciężenie momentów kryzysu?

- Mój pierwszy trener opowiedział mi kiedyś historię. Zgubili się gdzieś na nartach i próbowali wrócić do obozu. Szli długo i byli bliscy poddania się i zawrócenia, ale w końcu przełamali pokusę. Przeszli kolejne 100 metrów i dotarli do obozu - relacjonuje liderka światowego rankingu, cytowana przez "First&Red".

- Zawsze przytaczał mi tę historię jako przykład: kiedy chcesz się poddać, całkiem możliwe, że sukces jest tuż za rogiem - dodaje. - I kiedykolwiek coś mi nie wychodzi, zawsze przypominam sobie tę historię.

Białorusinka - inaczej niże Świątek- nie ma w sztabie osobistego psychologa. Uchodzi za sportsmenkę silną mentalnie. Zwykle publicznie nie porusza tego tematu. Skupia się na kwestiach czysto sportowych.

W kwestii motywacji jest jeszcze jeden aspekt. Sabalenka mówi o nim rozpromieniona, z szerokim uśmiechem na twarzy. Jej entuzjazm łatwo zrozumieć.

- Kiedy gram na dużych stadionach i widzę małe dzieci z transparentami, które mnie wspierają, to mnie inspiruje i motywuje - zapewnia. - Chcę być pozytywnym przykładem i wzorem do naśladowania dla dzieci, aby mogły być sobą, cieszyć się życiem i dawać z siebie wszystko temu, co kochają.

W rankingu WTA strata Świątek do Sabalenki wynosi 3067 pkt. Polka musi bronić teraz drugiej lokaty. Jej przewaga nad trzecią Jeleną Rybakiną to już tylko 280 pkt.

