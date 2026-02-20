Sabalenka ujawnia prawdę. Co za historia. To dlatego Świątek nie wraca na szczyt

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Aryna Sabalenka dwukrotnie zrzucała Igę Świątek ze szczytu rankingu WTA. Za pierwszym razem na niespełna dwa miesiące. Za drugim - na znacznie dłużej. Mianem liderki światowego rankingu cieszy się od jesieni 2024 roku. Ma słabsze okresy na korcie, ale wtedy... sięga po niezawodny sposób na przełamanie impasu. To akurat historia, która z samym tenisem nie ma nic wspólnego.

Tenisistka w fioletowym stroju zaciśniętą pięścią celebruje zdobycie punktu podczas meczu na korcie, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z portretem drugiej zawodniczki w białej czapce o skupionym wyrazie twarzy.
Aryna Sabalenka zrzuciła Igę Świątek ze szczytu rankingu WTA i nie zamierza się stamtąd ruszać AFP

Iga Świątek była liderką światowego rankingu w sumie przez 125 tygodni. Pod tym względem zajmuje siódmą lokatę na liście wszech czasów. Ze szczytu dwukrotnie strącała ją tylko jedna tenisistka - Aryna Sabalenka.

Polka po raz pierwszy została numerem jeden 4 kwietnia 2022 roku. W następnym sezonie, wczesną jesienią, Białorusinka zluzowała ją na niespełna dwa miesiące (wrzesień - listopad). A od 21 października 2024 roku panuje już niepodzielnie.

Tak ojciec Świątek potraktował dziennikarza. Jest reakcja. Powiało chłodem

Sabalenka wciąż pierwszą rakietą świata. Ma niezawodny sposób na mobilizację i przełamanie niemocy

Sabalenka nie wygrywa seryjnie. Potyka się, walczy ze swoimi słabościami. Każdy kolejny tytuł kosztuje ją ogrom wysiłku. Jaki ma sposób na przezwyciężenie momentów kryzysu?

- Mój pierwszy trener opowiedział mi kiedyś historię. Zgubili się gdzieś na nartach i próbowali wrócić do obozu. Szli długo i byli bliscy poddania się i zawrócenia, ale w końcu przełamali pokusę. Przeszli kolejne 100 metrów i dotarli do obozu - relacjonuje liderka światowego rankingu, cytowana przez "First&Red".

- Zawsze przytaczał mi tę historię jako przykład: kiedy chcesz się poddać, całkiem możliwe, że sukces jest tuż za rogiem - dodaje. - I kiedykolwiek coś mi nie wychodzi, zawsze przypominam sobie tę historię.

Białorusinka - inaczej niże Świątek- nie ma w sztabie osobistego psychologa. Uchodzi za sportsmenkę silną mentalnie. Zwykle publicznie nie porusza tego tematu. Skupia się na kwestiach czysto sportowych.

Zobacz również:

Maria Sakkari tym razem okazała się za silna dla Igi Świątek. Bilans gier między nimi wynosi od dzisiaj 4:4
Iga Świątek

Świątek wyrzucona z turnieju. Schowała się w szatni. Znamy już gorzką prawdę

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W kwestii motywacji jest jeszcze jeden aspekt. Sabalenka mówi o nim rozpromieniona, z szerokim uśmiechem na twarzy. Jej entuzjazm łatwo zrozumieć.

    - Kiedy gram na dużych stadionach i widzę małe dzieci z transparentami, które mnie wspierają, to mnie inspiruje i motywuje - zapewnia. - Chcę być pozytywnym przykładem i wzorem do naśladowania dla dzieci, aby mogły być sobą, cieszyć się życiem i dawać z siebie wszystko temu, co kochają.

    W rankingu WTA strata Świątek do Sabalenki wynosi 3067 pkt. Polka musi bronić teraz drugiej lokaty. Jej przewaga nad trzecią Jeleną Rybakiną to już tylko 280 pkt.

    Zobacz również:

    Daria Abramowicz (na małym zdj.) tłumaczy fachowo, co czeka Kacpra Tomasiaka po sukcesie w ZIO 2026
    Skoki Narciarskie

    To jednak koniec. Tomasiak poznał całą prawdę. Teraz musi się z tym zmierzyć

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Tenisistka w czerwonym stroju sportowym z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy, trzymająca rakietę tenisową. Intensywne światło skupia uwagę na jej ekspresji i sportowej postawie, tło ciemne.
      Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINEAFP
      Zadowolona tenisistka w sportowym stroju odbija piłki tenisowe rakietą na hali sportowej podczas wydarzenia z udziałem publiczności.
      Aryna SabalenkaADEK BERRYAFP
      Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
      Iga ŚwiątekAFP
      Andrey Rublev - Carlos Alcaraz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja