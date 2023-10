Sabalenka ucieka Świątek. Tak prezentuje się najnowszy ranking WTA

Zanim rozpoczną się zmagania wieńczące sezon dla obu tenisistek, trochę się jeszcze wydarzy w rankingu WTA . Po wygranym turnieju WTA 1000 w Pekinie strata Świątek do Sabalenki wynosiła 590 pkt . W najnowszym notowaniu, które ukazało się dzisiaj, różnica się powiększyła.

Dlaczego strata Świątek do Sabalenki wzrosła?

Obecna strata Polki do Białorusinki wynosi 836 pkt . Dlaczego nastąpiła taka zmiana, mimo że obie rywalki nie grały w minionym tygodniu?

Otóż w zeszłym roku toczył się w tamtym okresie turniej WTA 500 w San Diego , który Iga Świątek wygrała po finale z Donną Vekić . Raszynianka zarobiła tam 470 pkt . Aryna Sabalenka dotarła tam do ćwierćfinału i zdobyła tym samym tylko 100 pkt .

W poniedziałkowym notowaniu obu tenisistkom odpadły te punkty za ubiegłoroczną rywalizację w USA . W zamian Polka otrzymała najlepszy rezultat spośród tych, które nie liczyły się jej do rankingu, czyli 125 pkt za United Cup . W przypadku Białorusinki był to zaledwie symboliczny 1 pkt za przegraną w drugiej rundzie WTA 1000 w Guadalajarze .

W związku z tym nasza zawodniczka straciła względem poprzedniego notowania 345 pkt , a obecna liderka rankingu - 99 pkt . Bilans wynosi 246 pkt na korzyść Sabalenki , stąd różnica między dwoma najlepszymi tenisistkami rankingu wzrosła z 590 do 836 pkt . Aryna ma 9381 pkt , a Iga - 8545 pkt .

Iga odrobi część straty do swojej konkurentki jeszcze przed finałami WTA

To nie koniec roszad, jakie nastąpią w rankingu przed startem finałów WTA . W kolejny poniedziałek odpadną punkty za ubiegłoroczne turnieje: WTA 1000 w Guadalajarze oraz finały WTA z Fort Worth .

Tak się składa, że Iga Świątek nie brała udziału w meksykańskich zmaganiach , więc nic z tego tytułu nie straci, a za finały WTA odejdzie jej 750 pkt . Gorzej wypada na tym tle Aryna Sabalenka . Białorusinka straci wspomniany już 1 pkt , który został jej tak naprawdę przypisany tylko na tydzień do rankingu, w zamian nie otrzymując nic, gdyż wszystkie turnieje liczą się jej już do zestawienia, a ponadto odpadnie jej 955 pkt za finały WTA .

To oznacza, że za tydzień Polka odrobi łącznie 206 pkt do swojej rywalki w walce o tron w kobiecym tenisie i jej strata będzie wynosić już tylko 630 pkt. Wtedy też ranking WTA zrówna się z wynikami w drugim zestawieniu - WTA Race, a więc rankingu sezonowym. Wszystko dlatego, że w obu zestawieniach będą się liczyć dokładnie te same rezultaty, a z rankingu WTA odpadną już wszystkie turnieje, które miały przestać się liczyć zawodniczkom z czołówki w tym sezonie.