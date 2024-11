Sabalenka triumfuje na start WTA Finals. Nagle wypaliła o rywalce. "Jak szalona"

Sabalenka rozpoczęła WTA Finals od zwycięstwa. Świątek pod presją

Ostatnie miesiące są niezwykle udane dla Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała turniej w Wuhan, a do tego generalnie prezentowała się ze świetnej strony. 26-latka wykorzystała newralgiczny moment w karierze Igi Świątek. Polka zrezygnowała z trzech imprez w Azji i zmieniła trenera. Nieobecność na kortach słono kosztowała 23-latkę. Straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA - na rzecz nie kogo innego, jak właśnie Sabalenki. By pod koniec roku raszynianka mogła cieszyć się z powrotu na szczyt, nie wystarczy jej nawet zwycięstwo podczas WTA Finals. Jednocześnie słaby turniej w Rijadzie musiałaby rozegrać jej największa rywalka, a na ten moment niewiele na to wskazuje. W swoim pierwszym spotkaniu w Arabii Saudyjskiej szybko rozbiła Qinwen Zheng (6:3, 6:4) i może już szykować się do nadchodzącego pojedynku z Jasmine Paolini.

Sabalenka świetnie weszła w turniej w Rijadzie. To była jej najmocniejsza strona

"To wielka rywalka, gra bardzo agresywnie. Zmusiła mnie do pokazania mojego najlepszego tenisa. Jestem najbardziej zadowolona z moich serwisów, zdecydowanie. Wychodziło mi to dziś bardzo dobrze, nakładałam na nią presję. Turnieje znaczą dla mnie wszystko. Wygrana tu to jedno z moich marzeń. Mam nadzieję, że któregoś dnia będę w stanie podnieść to trofeum" - powiedziała tenisistka sklasyfikowana na pierwszym miejscu rankingu WTA. Po chwili stanęła też przed kamerami stacji telewizyjnej CANAL+.