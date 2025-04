Sabalenka straciła prowadzenie 5:2, szalona pogoń Paolini. 95 minut emocji w Stuttgarcie

Tegoroczna edycja WTA 500 w Stuttgarcie ułożyła się nietypowo z perspektywy Aryny Sabalenki. Białorusinka potrzebowała zaledwie jednego zwycięstwa, by zameldować się w półfinale WTA 500 w Stuttgarcie. W pierwszej rundzie miała wolny los, a później otrzymała walkowera od Anastazji Potapowej. Pierwszy mecz rozegrała dopiero wczoraj. Pokonała Elise Mertens 6:4, 6:1 , wygrywając 9 z 10 ostatnich gemów spotkania.

Dzisiejsza przeciwniczka Białorusinki, a więc Jasmine Paolini, miała zupełnie inną ścieżkę do najlepszej "4". Musiała w sumie rozegrać trzy pojedynki. Na "dzień dobry" uporała się z Evą Lys, potem z Jule Niemeier. W sobotę uporała się z rozstawioną z "4" Coco Gauff, wygrywając 6:4, 6:3. Dzięki temu zagwarantowała sobie kolejną potyczkę z liderką rankingu na przestrzeni kilku tygodni. Podczas półfinału WTA 1000 w Miami lepsza okazała się tenisistka z Mińska, triumfując 6:2, 6:2 . Włoszka miała zatem szansę na rewanż.

WTA Stuttgart: Zacięty pojedynek Sabalenka - Paolini. Znamy rywalkę Ostapenko w finale

Sabalenka znakomicie zainaugurowała rywalizację z Paolini. Już na "dzień dobry" wywalczyła przełamanie, a potem potwierdziła je własnym podaniem. Po trzech gemach miała już przewagę podwójnego breaka . Jasmine, chociaż miała dwie okazje na utrzymanie swojego serwisu, ponownie dała go sobie zabrać przeciwniczce. Na premierowe "oczko" Włoszka musiała poczekać do czwartego rozdania. Wówczas miała trzy szanse z rzędu na odrobienie straty jednego przełamania i wykorzystała ostatnią z nich. Po chwili złapała kontakt z Aryną.

Następne minuty znów należały jednak do Białorusinki. Tenisistka z Mińska wyszła na 4:2, a potem szybko uzyskała prowadzenie 40-0 przy podaniu reprezentantki Italii. 26-latka wywalczyła breaka, ale dopiero za trzecim podejściem. Przy stanie 5:2 serwowała po zwycięstwo w partii. To nie był jednak koniec emocji w premierowej odsłonie pojedynku. Niespodziewanie liderka rankingu straciła własne podanie i to bez zdobycia jakiegokolwiek punktu. Sabalenka zaczęła się nieco frustrować tą sytuacją, przegrała w sumie sześć akcji z rzędu.