Po wyprawie do Chin, zawodniczka, która przejęła pozycję liderki po 75 tygodniach panowania przez Igę Świątek, udała się na Florydę, by odpocząć i przygotować się do rywalizacji w Meksyku. Sabalenka chętnie dzieli się swoimi aktywnościami w mediach społecznościowych. Wczoraj mogliśmy zobaczyć, jak pozowała do zdjęć na tle samochodu.