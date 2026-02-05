Triumfatorką pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie została Jelena Rybakina, która w finale Australian Open pokonała po trzysetowym boju Arynę Sabalenkę. Zarówno Kazaszkę, jak i Białorusinkę, mieliśmy oglądać w akcji dopiero podczas "tysięcznika" w Dosze, wiadomo jednak, że tam zabraknie jednej z gwiazd.

W środę media obiegła informacja o wycofaniu liderki rankingu WTA, co zaskoczeniem nie jest, ponieważ urodzona w Mińsku tenisistka z występu w Katarze rezygnowała też w 2023 i 2024 roku, w poprzednim sezonie odpadła z kolei już na etapie drugiej rundy po porażce z Jekateriną Aleksandrową. Teraz pod jej nieobecność turniejową "1" będzie Iga Świątek.

Wszystko wskazuje na to, że Sabalenkę na korcie zobaczymy dopiero w połowie lutego, kiedy wystartuje turniej WTA 1000 w Dubaju. Tam Białorusinka jeszcze nie wygrała, najdalej docierała do ćwierćfinału. O wiele lepsze wspomnienia ma związane z "tysięcznikiem" w Indian Wells, czyli następną, po Dosze i Dubaju, imprezą tej rangi w sezonie.

Organizatorzy Indian Wells ogłaszają ws. Aryny Sabalenki

I to właśnie organizatorzy tego rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych turnieju tego samego dnia, gdy pojawiła się informacja o wycofaniu Sabalenki z Dohy, postanowili uspokoić swoich kibiców. Póki co Białorusinka widnieje na liście zgłoszonych (podobnie zresztą jak wszystkie inne zawodniczki z TOP 10 rankingu) do turnieju, jej twarz pojawiła się też na plakacie promującą imprezę. Tenisistka z Mińska na liście pojawiła się automatycznie, tak jak inne tenisistki z czołówki, do imprez rangi WTA 1000 nie muszą zgłaszać się samodzielnie.

Co istotne, turniej w Kalifornii należy do grupy turniejów obowiązkowych, podobnie jak pozostałe dwutygodniowe imprezy tej rangi - w Miami, Madrycie, Rzymie i Pekinie. Oznacza to, że tenisistki, o ile nie są kontuzjowane, muszą do nich przystępować, w przeciwnym wypadku grożą im sankcje punktowe.

Sabalenka turnieju Indian Wells jeszcze nie wygrała, ale już dwukrotnie bliska była tego celu. W 2023 roku dotarła do finału, w nim przegrała z Jeleną Rybakiną, z kolei dwa lata później marzenia Białorusinki o tytule przekreśliła Mirra Andriejewa. Przed rokiem, podobnie jaki w trwającym sezonie, Białorusinka do zmagań w Kalifornii przystępowała po przegranym finale Australian Open.

"W finale Australian Open grałam źle. A dzisiaj myślę, że po prostu trochę obniżyłam swój poziom w kilku ważnych gemach w drugim, a później trzecim secie. Ogólnie to był świetny tenis, ale jest kilka elementów, które muszę poprawić" - powiedziała wówczas po porażce z Andriejewą i słowa dotrzymała, już niespełna dwa tygodnie później cieszyła się z triumfu w "tysięczniku" w Miami.

