Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka skreślona z listy, błyskawiczna reakcja Amerykanów. Jest komunikat

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka w finale Australian Open przegrała z Jeleną Rybakiną, a pierwszą okazję do rewanżu będzie miała dopiero w Dubaju, ponieważ postanowiła wycofać się z turnieju w Dosze. Po komunikacie o skreśleniu Białorusinki z listy uczestniczek błyskawicznie pojawiło się ogłoszenie organizatorów innego prestiżowego "tysięcznika". Amerykanie nie pozostawili wątpliwości co do udziału pierwszej rakiety świata, przy czym należy podkreślić, że tego typu ogłoszenie to póki co tylko formalność.

Zawodniczka tenisowa w kolorowym stroju zasłania twarz dłonią w geście rozczarowania lub zmęczenia, na jej szyi widoczny złoty łańcuszek, w tle rozmyta postać oraz elementy kortu.
Aryna Sabalenka wycofała się z turnieju w Dosze, tego samego dnia ważny komunikat nadali organizatorzy turnieju Indian WellsIZHAR KHANAFP

Triumfatorką pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie została Jelena Rybakina, która w finale Australian Open pokonała po trzysetowym boju Arynę Sabalenkę. Zarówno Kazaszkę, jak i Białorusinkę, mieliśmy oglądać w akcji dopiero podczas "tysięcznika" w Dosze, wiadomo jednak, że tam zabraknie jednej z gwiazd.

W środę media obiegła informacja o wycofaniu liderki rankingu WTA, co zaskoczeniem nie jest, ponieważ urodzona w Mińsku tenisistka z występu w Katarze rezygnowała też w 2023 i 2024 roku, w poprzednim sezonie odpadła z kolei już na etapie drugiej rundy po porażce z Jekateriną Aleksandrową. Teraz pod jej nieobecność turniejową "1" będzie Iga Świątek.

Wszystko wskazuje na to, że Sabalenkę na korcie zobaczymy dopiero w połowie lutego, kiedy wystartuje turniej WTA 1000 w Dubaju. Tam Białorusinka jeszcze nie wygrała, najdalej docierała do ćwierćfinału. O wiele lepsze wspomnienia ma związane z "tysięcznikiem" w Indian Wells, czyli następną, po Dosze i Dubaju, imprezą tej rangi w sezonie.

Zobacz również:

Sorana Cirstea w turnieju WTA 250 w Klużu-Napoce zagrała z Tamarą Zidansek
Tenis

1:6, 1:6 z Igą Świątek, powtórki później już nie było. A teraz deklasacja, 53 minuty i koniec

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Organizatorzy Indian Wells ogłaszają ws. Aryny Sabalenki

    I to właśnie organizatorzy tego rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych turnieju tego samego dnia, gdy pojawiła się informacja o wycofaniu Sabalenki z Dohy, postanowili uspokoić swoich kibiców. Póki co Białorusinka widnieje na liście zgłoszonych (podobnie zresztą jak wszystkie inne zawodniczki z TOP 10 rankingu) do turnieju, jej twarz pojawiła się też na plakacie promującą imprezę. Tenisistka z Mińska na liście pojawiła się automatycznie, tak jak inne tenisistki z czołówki, do imprez rangi WTA 1000 nie muszą zgłaszać się samodzielnie.

    Co istotne, turniej w Kalifornii należy do grupy turniejów obowiązkowych, podobnie jak pozostałe dwutygodniowe imprezy tej rangi - w Miami, Madrycie, Rzymie i Pekinie. Oznacza to, że tenisistki, o ile nie są kontuzjowane, muszą do nich przystępować, w przeciwnym wypadku grożą im sankcje punktowe.

    Świątek w centrum burzy. Polka wykluczona z listy. Wymowna decyzja AO

    Sabalenka turnieju Indian Wells jeszcze nie wygrała, ale już dwukrotnie bliska była tego celu. W 2023 roku dotarła do finału, w nim przegrała z Jeleną Rybakiną, z kolei dwa lata później marzenia Białorusinki o tytule przekreśliła Mirra Andriejewa. Przed rokiem, podobnie jaki w trwającym sezonie, Białorusinka do zmagań w Kalifornii przystępowała po przegranym finale Australian Open.

    "W finale Australian Open grałam źle. A dzisiaj myślę, że po prostu trochę obniżyłam swój poziom w kilku ważnych gemach w drugim, a później trzecim secie. Ogólnie to był świetny tenis, ale jest kilka elementów, które muszę poprawić" - powiedziała wówczas po porażce z Andriejewą i słowa dotrzymała, już niespełna dwa tygodnie później cieszyła się z triumfu w "tysięczniku" w Miami.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Iga Świątek oraz jej siostra Agata Świątek
    Iga Świątek

    Doniesienia z rodziny Świątek. Chodzi o mamę. Trener ujawnił wszystko

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Aryna Sabalenka w bardzo dobrym stylu zameldowała się w trzeciej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
    Aryna SabalenkaHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaTOBIAS SCHWARZAFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Tomas Machac - Arthur Gea. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja