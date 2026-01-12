Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka się tłumaczy. Były dwa pocałunki. Jest oficjalne stanowisko Łukaszenki

Aryna Sabalenka ma już na koncie pierwszy tytuł w sezonie 2026. Po zwycięskim finale w Brisbane nadal iskrzy jednak od politycznych rykoszetów. Pokonana Ukrainka Martia Kostiuk po raz kolejny nie podała Białorusince ręki, a ta nie powstrzymała się od prowokacyjnych gestów... całując własne bicepsy. Z dumą oficjalną depeszę gratulacyjną posłał do pierwszej rakiety świata Aleksandr Łukaszenka.

Zwycięska tenisistka w sportowym stroju siedzi na korcie obok trofeum, szeroko uśmiechnięta, w tle okrągłe wstawienie z twarzą mężczyzny przecierającego czoło chusteczką.
Aryna Sabalenka i naczelny wielbiciel jej tenisowego talentu, Aleksandr ŁukaszenkaAFP

Aryna Sabalenka triumfem zakończyła turniej WTA 500 w Brisbane. W finale pokonała Ukrainkę Martię Kostiuk 6:4, 6:3. Spotkanie trwało godzinę i 17 minut.

Białorusinka tym samym obroniła tytuł sprzed roku. To dla niej 22. impreza pod szyldem WTA, w której okazuje się bezkonkurencyjna. Pozycja liderki światowego rankingu na starcie nowego sezonu pozostaje niezagrożona.

Sabalenka nie powstrzymała się od prowokacyjnych gestów w Brisbane. Łukaszenka śle depeszę gratulacyjną

O finezyjnych zagraniach Sabalenki w Brisbane za chwilę nikt nie będzie pamiętał. Ale o samym finale wciąż głośno. A konkretnie - o całej jego otoczce pozasportowej.

Kostiuk po raz kolejny nie podała Białorusince ręki. Ta z kolei po wygranej piłce meczowej pozwoliła sobie na prowokacyjny gest wymierzony w rywalkę. Demonstracyjnie ucałowała oba bicepsy.

Było to nawiązanie do jednej z wcześniejszych wypowiedzi Ukrainka, która przekonywała, że Sabalenka ma znacznie wyższy poziom testosteronu niż jej rywalki.

Pierwsza rakieta świata próbowała jednak bagatelizować incydent z bicepsami. - Podczas meczu bardzo często wykonywałam agresywne uderzenia, więc potem to był po prostu taki żart dla zespołu - tłumaczyła na konferencji prasowej.

Kostiuk w wypowiedzi udzielonej jeszcze na korcie nie wymieniła nazwiska przeciwniczki. Zamiast o meczu mówiła o dramatycznej sytuacji swoich rodaków, wciąż mordowanych przez rosyjskiego najeźdźcę.

- Chcę powiedzieć kilka słów o Ukrainie - zasygnalizowała od razu. - Gram każdego dnia z bólem serca. Tysiące ludzi nie ma teraz światła ani ciepłej wody. Na zewnątrz jest minus 20 stopni, więc codzienne życie w tej rzeczywistości jest bardzo, bardzo bolesne - oznajmiła.

    Tymczasem prezydent Białorusi, Aleksandr Łukaszenka, konsekwentnie stoi na stanowisku, że sportu nie należy mieszać z "polityką". Po triumfie Sabalenki na antypodach wystosował oficjalną depeszę gratulacyjną.

    "Gratulacje z okazji wygrania turnieju w Brisbane i wspaniałego początku nowego sezonu tenisowego. Niech w tym roku towarzyszy wam szczęście i sukces, które pozwolą wam zachować tytuł najlepszej tenisistki świata" - napisał Łukaszenka.

    Liderka światowego rankingu przenosi się teraz do Melbourne, gdzie w najbliższych dniach przystąpi do rywalizacji w Australian Open.

