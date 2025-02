Sabalenka się nie powstrzymała. Wulgarny gest przed kamerą do Rosjanina. "Jak on może"

Od pewnego czasu zaczęło się to zmieniać. Organizatorzy zaczęli wyrównywać stawki, na co wpływ miały głosy z tenisowego środowiska o potrzebie równego traktowania obu płci. Same zawodniczki niejednokrotnie zabierały głos w tej sprawie i sugerowały, że zasługują na takie same wypłaty, jak panowie. W tym gronie była również Iga Świątek. "Chciałabym zobaczyć, jak WTA rozwija się biznesowo, staje się bardziej popularna, zmniejsza różnicę między WTA a ATP pod względem nagród pieniężnych i zainteresowania kibiców" - mówiła niegdyś polska tenisistka.

