21 czerwca Netflix wypuści pozostałe odcinki pierwszego sezonu. Omawiają one drugą połowę sezonu, ze szczególnym naciskiem na Wimbledon, US Open oraz ATP i WTA Finals. W końcu kibice zobaczą na ekranach Igę Świątek. W zwiastunie pojawiły się trzy fragmenty z Polką - w jednym mówi "w tym roku (2022 - przyp. red.) stałam się numerem jeden", w drugim "zwycięstwo w US Open może zmienić życie", a w trzecim widać ją na tle billboardu ze swoją podobizną na nowojorskim Times Square.

- Szczerze mówiąc, sama nie wiem, jak zareaguję na siebie na ekranie. Byłam jedną z zawodniczek, które mocno ograniczyły dostęp ekipy nagrywającej dokument do naszego zespołu. Nie będzie mnie zatem tak dużo jak innych tenisistów. To była świadoma decyzja. Najważniejsze jest dla mnie to, żebyśmy byli skoncentrowani na pracy. To byłaby kolejna rzecz, która siedziałaby mi w głowie i nie mogłabym się w pełni skoncentrować na grze w tenisa - mówiła raszynianka w rozmowie z TVP Sport.