Sabalenka rozpętała burzę, teraz ogłasza. "Nie chcę tego tak zostawić"

Aryna Sabalenka to jedna z największych gwiazd współczesnego tenisa i liderka rankingu WTA. Białorusinka od kilku sezonów utrzymuje się w ścisłej światowej czołówce, imponując siłą uderzeń, mentalną odpornością i regularnością wyników. Ostatni sezon był dla niej bardzo udany - Sabalenka potwierdziła dominację na kortach twardych, sięgała po kolejne tytuły i umocniła swoją pozycję jako numer jeden kobiecego tenisa. Choć nie uniknęła trudniejszych momentów, to bilans całego roku był dla niej zdecydowanie na plus, a eksperci zgodnie uznawali ją za jedną z najbardziej kompletnych zawodniczek w tourze.

Jednocześnie 27-latka od dawna znana jest z tego, że potrafi budzić kontrowersje. Jej bezpośredni styl bycia, emocjonalne reakcje na korcie oraz odważne decyzje poza nim sprawiają, że regularnie trafia na nagłówki mediów. W ostatnich miesiącach było o niej głośno głównie za sprawą udziału w kontrowersyjnej "Bitwie Płci" z Nickiem Kyrgiosem. Pokazowy mecz rozegrany w Dubaju wzbudził ogromne zainteresowanie, ale też wywołał burzliwą dyskusję w świecie sportu.

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Chce rewanżu za przegrany mecz z Nickiem Kyrgiosem

Starcie miało nawiązywać do legendarnej "Bitwy Płci" z 1973 roku, gdy Billie Jean King pokonała Bobby'ego Riggsa. Tym razem jednak scenariusz był inny. Sabalenka zmierzyła się z byłym finalistą Wimbledonu, a obecnie dopiero 673. zawodnikiem rankingu ATP. Australijczyk wygrał 6:3, 6:3, a Białorusinka - mimo że za udział w meczu otrzymała aż milion dolarów - musiała zmierzyć się z falą krytyki. Uderzali w nią zarówno kibice męskiego tenisa, jak i część środowisk feministycznych, zarzucając całemu wydarzeniu wypaczenie idei równości.

Sabalenka nie zamierza jednak udawać, że nic się nie stało, ani zamykać tematu porażki. Wręcz przeciwnie - liderka rankingu WTA otwarcie przyznała, że chce rewanżu. "Nie chcę tego tak zostawić, potrzebuję rewanżu. Chciałabym z nim zagrać jeszcze raz" - powiedziała w rozmowie cytowanej przez portal "tennisworldusa.org". Zwróciła też uwagę na kontrowersyjne warunki meczu, w którym kort był specjalnie dostosowany, a ona sama grała na nieco mniejszej powierzchni niż Kyrgios. "Powinniśmy wybrać inny format, bo miałam trudności z adaptacją. Uczymy się na porażkach zawsze i ja też to zrobiłam" - dodała, podkreślając, że mecze pokazowe mają przede wszystkim bawić i przyciągać uwagę.

Aryna Sabalenka Dubreuil Corinne/ABACA East News

Aryna Sabalenka AA/ABACA AFP

Aryna Sabalenka Chris Unger/Getty Images AFP