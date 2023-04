Aryna Sabelanka dostała się do królestwa Igi Świątek. "To procentuje w tym sezonie"

Ten rok to z kolei fantastyczny renesans formy Aryny Sabalenki, gwiazdy tenisa z Białorusi. Gdyby patrzeć tylko na ten krótki wycinek, czyli zestawić punkty od stycznia do kwietnia, to numerem jeden jest właśnie zawodniczka z Mińska. Wiceliderka rankingu WTA odrobiła do Świątek aż 1205 punktów , w czym przeciwniczce "pomogły" również problemy zdrowotne naszej tenisistki. Jednak różnica ciągle jest znacząca, bowiem Polka ma na koncie 8975 pkt, zaś dorobek Sabalenki to 6945 pkt. Różnica mogła być jeszcze mniejsza, gdyby nie sensacyjna porażka Białorusinki z Soraną Cirsteą w ćwierćfinale niedawnego turnieju w Miami .