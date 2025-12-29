Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka rozbita, nagle do akcji wkroczył Celt. Mocna krytyka, nie krył się

Łukasz Olszewski

"Bitwa płci" Aryny Sabalenki i Nicka Kyrgiosa od dawna wzbudzała ogromne emocje, wywołując komentarze zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego pomysłu. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się wygraną Kyrgiosa 6:3, 6:3, a po starciu głos w sprawie postanowił zabrać Dawid Celt, za pośrednictwem portalu "X". Jasno określił on, co sądzi o wydarzeniu i tym, co zaprezentowano na korcie.

Tenisistka w czarnej sportowej koszulce z wyrazem rozczarowania lub bólu na twarzy, trzyma się za bok ciała, na pierwszym planie znajduje się rakieta tenisowa, a w okrągłej ramce widoczny jest mężczyzna w sportowej białej bluzie z godłem Polski, patrzą...
Aryna Sabalenka i Dawid CeltGetty/ Pool, Robert Prange Getty Images

Po zakończeniu sezonu, Aryna Sabalenka szybko skupiła się na promowaniu "bitwy płci" - meczu z Nickiem Kyrgiosem, który odbył się w ostatnią niedzielę. Pomysł ten odbił się oczywiście dużym echem w środowisku i nie brakowało osób, którym podoba się stracie kobiety z mężczyzną, ale nie brakowało także głosów krytycznych.

Ostatecznie rzeczywistość przyniosła dość nieoczekiwany rezultat. Liderka światowego rankingu walczyła z Kyrgiosem, który od dawna ma problemy ze zdrowiem, nie prezentuje obecnie przesadnie wysokiej formy, a do tego Białorusinka miała pomniejszony kort. A i tak Kyrgios wygrał 6:3, 6:3. Po rywalizacji nie mogło więc zabraknąć komentarzy podsumowujących to, co wydarzyło się w Dubaju.

Mąż Radwańskiej nie wytrzymał po meczu Sabalenki. Białorusinka rozbita, teraz to

- Widzę, że Twitter raczej sceptyczny wobec Bitwy Płci. Mi się format całkiem podobał. Coś innego. Na korcie też się całkiem dużo działo. Trzeba szukać świeżości. Moja ocena jest pozytywna. To było dobre show. I w tych kategoriach moim zdaniem powinno się ten event oceniać - podsumował Maciej Zaręba z "Canal+". Jego wpis szybko skomentował Dawid Celt i nie był tak zachwycony pojedynkiem. 

- Tylko bez żadnego przesłania. Czysto komercyjny event! - ocenił surowo. Na tym wymiana poglądów się jednak nie skończyła, bo autor wpisu jasno dał do zrozumienia, że nie we wszystkim szuka przesłania, co wywołało kolejną odpowiedź Celta. - Battle of the sexes kojarzy mi się jednak z przesłaniem - skwitował krótko.

O ile z punktu widzenia "show", mecz Sabalenka - Kyrgios wywołał faktycznie zamieszanie w świecie tenisa i nie tylko, to nie brakuje także głosów sugerujących, że Białorusinka przegrywając z Kyrgiosem bez formy, zrobiła niedźwiedzią przysługę zawodniczkom walczącym o sprawiedliwe i równe wynagrodzenia w żeńskim oraz męskim tourze.

Kobieta w sportowym stroju trzymająca piłkę tenisową oraz mężczyzna w sportowym ubraniu siedzący na ławce, oboje w otoczeniu widowni podczas wydarzenia sportowego.
Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios zmierzą się w "Bitwie Płci"DIMITAR DILKOFF / AFP, WILLIAM WEST/AFPEast News
Dwójka sportowców na tle kortu tenisowego. Mężczyzna w sportowym stroju i czapce skierowanej daszkiem do tyłu rozmawia lub komentuje, natomiast kobieta wyraża silne emocje, trzymając ręce przy twarzy i mając lekko załzawione oczy.
Nick Kyrgios i Aryna Sabalenka rywalizowali ze sobą w DubajuAdrian DENNIS / AFP / AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
Aryna SabalenkaAFP

