Kontrowersyjne zasady, porażka kobiecego tenisa, wielki zarobek Aryny Sabalenki. "Bitwa płci" wywołała aferę w świecie tenisa, a złożyło się na nią wiele powodów.

Przeciwnicy tego pomysłu mają do Sabalenki żal o to, że zgodziła się na udział w tym przedstawieniu. Tym ruchem wystawiła kobiecemu tenisowi bardzo negatywną laurkę - brzmi główny argument.

Mimo korzystnych dla siebie zasad liderka rankingu WTA przegrała z półemerytowanym Nickiem Kyrgiosem. Nie udało jej się urwać Grekowi nawet seta, mimo że jej strona kortu była zmniejszona.

Głośno wybrzmiała wypowiedź m.in. Alize Cornet, która nie ukrywa, że dziwi się temu, co zrobiła Aryna Sabalenka.

- Te nowe zasady, zwłaszcza skrócenie kortu dla Sabalenki, uważam za kompletną głupotę - skomentowała Francuzka.

- Dlaczego ona je zaakceptowała? Dlaczego zgodziła się na zmniejszenie kortu, skoro jest numerem jeden na świecie? Od dwóch lat dominuje w kobiecym tenisie i spokojnie może grać na normalnym korcie przeciwko Nickowi Kyrgiosowi - dodała Alize Cornet.

Korwin-Mikke reaguje po porażce Sabalenki. "Te młode panny mają hyzia"

Do dyskusji za pośrednictwem platformy "X" w swoim stylu włączył się Janusz Korwin-Mikke, który wykorzystał sytuację, aby jeszcze raz podkreślić to, w co od lat głęboko wierzy. Że między mężczyznami a kobietami na wielu płaszczyznach panuje duża dysproporcja.

- Pisząc, że p..Mikołaj Hilmy Kyrgios pokonał p.Irenę Sabalenkę 6:3 6:3 nie podajecie, że On grał na polu deblowym, powiększonym - i miał tylko jeden serwis, a Ona dwa... I tak świetnie wypadła! - skomentował Janusz Korwin-Mikke.

Internauci w komentarzach szybko zaczęli go poprawiać. Prawda jest bowiem taka, że oboje mieli po jednym serwie i to część kortu Sabalenki została zwężona. Później polski polityk zamieścił kolejne wpisy.

- Kort panny Sabalenki był też skrócony o ponad metr (z 11,88 na 10,82 (i Jej pole odbioru serwu skrócone o ponad pół metra!!) a szerokość z 8.23 na 7,5m. Za to oboje po 1 serwie (p.Kyrgios powiedział, że gdyby p.Sabalenka miała 2, a On 1, to miałaby za dużą przewagę; chyba błąd?) - pyta Korwin-Mikke, sugerując, że nawet z dwoma serwami Sabalenki Grek by sobie poradził.

Korwin-Mikke zareagował również na zacytowane wyżej słowa Alize Cornet na temat tego, że Sabalenka mogłaby rywalizować z Kyrgiosem na normalnym korcie. "Te młode panny mają hyzia" - skomentował Korwin-Mikke.

Rozwiń

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

Janusz Korwin-Mikke zabrał głos ws. Izraela ALEKSANDER KALKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP