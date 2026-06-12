Sabalenka "przyłapała" Dubrowa i palnęła o zmianie trenera. A zaraz Wimbledon

Aryna Sabalenka zakończyła zmagania w wielkoszlemowym Roland Garros 2026 na ćwierćfinale. Chwilę później ogłosiła, że daje sobie chwilę na odpoczynek, a następnie rozpocznie przygotowania do sezonu na trawie. W mediach społecznościowych zamieściła fotorelację z wizyty w Austrii. "Krótki przystanek w Wiedniu zanim dotknę trawy" - opisała.

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To nie koniec aktywności tenisistki w sieci. Na jej profilu pojawiło się nagranie, na którym Białorusinka niespodziewanie, choć w żartobliwym tonie, wypaliła o... zmianie trenera.

Sabalenka nie mogła się powstrzymać. Udostępniła wideo z trenerem

Aryna Sabalenka oficjalnie rozpoczęła treningi na trawiastej nawierzchni. Głównym celem jest dobre przygotowanie do następnego Wielkiego Szlema - Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca). Kluczową rolę odgrywa trener Białorusinki, Anton Dubrow.

Liderka rankingu WTA opublikowała nagranie, na którym uwieczniła zaangażowanie swojego szkoleniowca. Pokazała na nim, jak jej rodak schyla się koło siatki na korcie.

"Jeśli nie widzicie swojego trenera w takiej pozycji, to chyba czas, żeby rozważyć zmianę trenera" - wypaliła prosto z mostu, śmiejąc się do kamery, z rakietą pod pachą. "Ej, Anton! Co ty właśnie robisz?" - dopytywała szkoleniowca.

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Sabalenka i Dubrow współpracują ze sobą już długo, bo od 2020 roku. Na wstępie zdobyli trzy tytuły: w Dosze, Ostrawie i Linzu. Po dwóch latach przyszły większe problemy, lecz tenisowy duet przetrwał je, a niejako "w nagrodę" w 2023 roku świętował pierwszy wielkoszlemowy tytuł - w Australian Open.

Później było tylko lepiej. Pod koniec 2024 roku Sabalenka dotarła na sam szczyt rankingu WTA. Dziś jest liderką notowania z 9 090 pkt na koncie. Wyprzedza drugą Jelenę Rybakinę o 947 i trzecią Igę Świątek o 2357 "oczek".

Ostatnio Anton Dubrow wypowiedział się na temat najważniejszych zasad jego współpracy z Aryną Sabalenką. Wyjaśnił, że duży nacisk kładzie zwłaszcza na właściwą regenerację, w tym przede wszystkim sen.

"O śnie myślę jako o części treningu. Lepiej jest iść spać i nie robić odnowy. To bardziej pomoże twojemu ciału niż gdybyś spędził następną godzinę na rehabilitacji. (...) Najbardziej skupiamy się na tym, by [po meczu] iść do pokoju, wziąć prysznic i od razu położyć się do łóżka" - podsumował dla Eight Sleep.





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