Aryna Sabalenka zdecydowała się na tylko jeden występ na trawie przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Białorusinka dość szybko pojawiła się w Berlinie, bo już w połowie minionego tygodnia i rozpoczęła przygotowania do sezonu na tej nawierzchni, a także turnieju rangi WTA 500. Dwa dni temu tenisistka z Mińska rozegrała spotkanie drugiej rundy. Zmierzyła się w nim z Jekateriną Aleksandrową. Rosjanka sprawiała w przeszłości sporo problemów liderce rankingu. Tym razem 28-latka triumfowała jednak bez straty seta - 6:4, 6:4.

Nieoczekiwaną rywalką w dzisiejszym ćwierćfinale okazała się Nikola Bartunkova. Czeszka pokonała w premierowej fazie Dianę Sznajder, wracając z dalekiej podróży w decydującej partii. Później ograła w dwóch setach Elise Mertens. Dzięki temu 62. rakieta świata stanęła w piątek do walki o miejsce w najlepszej "4". Na papierze zdecydowaną faworytką była Sabalenka. Na korcie Steffi Graf Stadion pisał się jednak zupełnie inny scenariusz. Spotkania miała okazję sędziować Polka - Katarzyna Radwan-Cho.

WTA Berlin: Aryna Sabalenka kontra Nikola Bartunkova w ćwierćfinale

Początek spotkania nie wskazywał na to, co miało się wydarzyć w kolejnych minutach. Sabalenka pewnie utrzymała swoje podanie, potem doprowadziła do walki na przewagi. Bartunkova zdołała wyrównać na 1:1, po czym nastała seria break pointów dla Czeszki. Nikola wykorzystała ostatnią z trzech okazji i objęła prowadzenie. Od tamtej pory reprezentantka naszych południowych sąsiadów dominowała na korcie.

Już w siódmym gemie obserwowaliśmy setbole dla 62. rakiety świata. Wówczas Sabalenka wyszła jeszcze z opresji, broniąc czterech piłek na przełamanie. Po zmianie stron próbowała nawet niwelować jednego breaka. Mimo to Bartunkova wróciła ze stanu 15-40 i zapisała na swoim koncie premierową odsłonę, wygrywając ją 6:2.

Aryna zaliczyła falstart także na starcie drugiej części pojedynku. Zrobiło się 0-40 z perspektywy serwującej liderki rankingu. Potem wygrała cztery punkty z rzędu, miała piłkę na 1:0. Finalnie i tak nie uniknęła przełamania. Po zmianie stron Nikola wróciła ze stanu 0-30 i podwyższyła prowadzenie. W kolejnych minutach uciekała Sabalence, mimo że turniejowa "1" dwukrotnie miała 30-15 w gemie. Na tablicy pojawił się wynik 4:0 dla Czeszki.

Tenisistka z Mińska nie zamierzała się jednak poddawać. Od tamtej pory stopniowo goniła przeciwniczkę. W trakcie siódmego rozdania obroniła break pointa na 5:2. Po dziewiątym gemie to Aryna znalazła się już z przodu. Po chwili Bartunkova serwowała pod presją pozostania w grze o zwycięstwo w secie. Było 30-30, ale ostatecznie Czeszka wyszła z opresji i wyrównała na 5:5. O rezultacie partii decydował tie-break. Nikola prowadziła w nim 2-1, po czym nie wygrała już ani jednej akcji. Sabalenka triumfowała w drugiej odsłonie 7:6(2).

Turniejowa "1" zdominowała początek decydującej części pojedynku, szybko zrobiło się 2:0. Wydawało się, że Białorusinka pewnie zmierza już po triumf. W następnych minutach dała się jednak dogonić. Po czterech gemach nastał remis. Tuż przed zmianą stron Sabalenka powróciła na prowadzenie z przełamaniem, ale nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Bartunkova zniwelowała stratę, po czym obroniła break pointa i wyszła na 4:3. Końcówka należała do Aryny - zgarnęła trzy "oczka" z rzędu. Po 2 godzinach i 23 minutach walki, Katarzyna Radwan-Cho ogłosiła zwycięstwo tenisistki z Mińska - 2:6, 7:6(2), 6:4. W półfinale WTA 500 w Berlinie zagra z Jessicą Pegulą.

Aryna Sabalenka Burak Akbulut AFP

Nikola Bartunkova AFP

Jessica Pegula Pedro PARDO AFP





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