Sabalenka przegrała gema na starcie seta i się zaczęło. 70 minut i koniec

Trzeci dzień głównych zmagań w ramach WTA 1000 w Indian Wells oznaczał wkroczenie do akcji rozstawionych zawodniczek. Z racji tego, że grała górna część drabinki, zobaczyliśmy starcie z udziałem liderki rankingu - Aryny Sabalenki. Białorusinka, dla której to premierowy występ od Australian Open, zmierzyła się ze 136. rakietą świata - Himeno Sakatsume. Pierwsza partia trafiła na konto faworytki. Na początku drugiej gema zgarnęła Japonka. Cały pojedynek potrwał 70 minut.

Aryna Sabalenka walczyła o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells
Aryna Sabalenka walczyła o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells

Aryna Sabalenka rozpoczęła sezon 2026 od tytułu podczas WTA 500 w Brisbane oraz finału Australian Open. Decydujące starcie podczas wielkoszlemowych zmagań w Melbourne po raz drugi z rzędu okazało się dla niej bolesne. Białorusinka prowadziła już 3:0 w trzecim secie, a mimo to dała się dogonić. Jelena Rybakina zgarnęła pięć "oczek" z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Ostatecznie to reprezentantka Kazachstanu cieszyła się ze zdobycia trofeum.

    Tenisistka z Mińska odpuściła lutowe starty na Bliskim Wschodzie. Wydawało się, że po rezygnacji z Dohy zobaczymy ją chociaż w Dubaju, wszakże przebywała w tej lokalizacji. Na kilkanaście godzin przed losowaniem drabinki pojawił się jednak komunikat, że zarówno liderka rankingu, jak i Iga Świątek wycofały się z tysięcznika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

    W związku z tym przyszło nam zobaczyć w akcji Sabalenkę dopiero podczas WTA 1000 w Indian Wells. Aryna miała oczywiście wolny los w pierwszej rundzie, stąd przystąpiła do rywalizacji od drugiej fazy. Jej pierwszy mecz przypadł na piątkowy wieczór czasu polskiego. Zmierzyła się w nim ze 136. na świecie Himeno Sakatsume. Japonka dostała się do głównej drabinki poprzez eliminacje, w premierowej fazie wyeliminowała Alycię Parks. Mimo długiej rozłąki z zawodowymi kortami, tenisistka z Mińska przystępowała do spotkania w roli zdecydowanej faworytki.

      WTA Indian Wells: Aryna Sabalenka kontra Himeno Sakatsume w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Sakatsume. Już na "dzień dobry" zobaczyliśmy okazję na przełamanie dla Sabalenki, mimo że Japonka prowadziła 30-15. Ostatecznie doszło do przełamania już za pierwszą piłką. W następnych minutach obie tenisistki pilnowały swoich podań, co oczywiście działało na korzyść Aryny. Podczas piątego rozdania pachniało kolejnym breakiem dla liderki rankingu WTA. Miała aż cztery szanse, ale żadnej z nich nie wykorzystała.

      Widać było niezadowolenie na twarzy Białorusinki, bowiem chciała jak najszybciej powiększyć przewagę i odskoczyć na bezpieczniejszy dystans. Finalnie Himeno złapała jednak kontakt z tenisistką z Mińska, przez co 27-latka do końca seta musiała zachować czujność przy swoim serwisie. Sabalenka wywiązała się z tego zadania. Ostatecznie triumfowała w premierowej odsłonie 6:4. Obie zawodniczki miały niezłe statystyki: 11-10 w bilansie uderzeń kończących do niewymuszonych błędów u Aryny i 9-14 po stronie rywalki.

        Drugą odsłonę meczu również otwierała Sakatsume. Tym samym nie dała się przełamać na starcie, co więcej - utrzymała własne podanie do zera. Po zmianie stron prowadziła nawet 30-15 na returnie. Mimo to turniejowa "1" utrzymała serwis i później sama zgarnęła breaka. Po drugiej okazji po raz pierwszy objęła prowadzenie w tym secie. To był dopiero początek znakomitej serii dla Sabalenki. Liderka rankingu zdobyła pięć "oczek" z rzędu i wyraźnie zbliżyła się do awansu. Ostatecznie triumfowała 6:4, 6:2 po 70 minutach gry. W trzeciej rundzie spotkania się z triumfatorką spotkania Jaqueline Cristian - Maya Joint.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

        Tenisistka w żółtym stroju trzymająca rakietę tenisową, unosząca rękę w geście pożegnania lub podziękowania na tle rozmytej publiczności na trybunach.
        Aryna Sabalenka
        Po lewej stronie kobieta w sportowym stroju z rakietą tenisową patrzy w dół z poważnym wyrazem twarzy, po prawej zawodniczka w czarnej koszulce i jasnej spódnicy z uniesioną pięścią wyraża silne emocje na tle niebieskiego kortu tenisowego.
        Aryna Sabalenka i Himeno Sakatsume walczyły ze sobą w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
        Aryna Sabalenka
        Aryna Sabalenka
