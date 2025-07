Dimitrij Tursunow udzielił wywiadu portalowi "sportskeeda.com", w którym padło kilka naprawdę bardzo gorzkich słów na temat Sabalenki. Tursunow wrócił do wydarzeń z 2018 roku, gdy jego zdaniem Białorusinka nie miała odpowiedniego podejścia do gry. - Powiedziałem wprost: "G**no robisz! Śmiejesz się, bawisz na korcie. To brak szacunku - wobec partnera, przeciwników i siebie. Po co tracić czas? Nie dążysz do zwycięstwa i nie przygotowujesz się do jutrzejszego finału singla. Masz szansę zdobyć trofeum - a teraz wszystko to przepuścisz?!- wypalił szkoleniowiec Sabalenki z lat 2018 - 2020.