Sabalenka pozbawiona szansy na rewanż. Sensacja, triumfatorka z Dohy za burtą

Po niedzielnym losowaniu drabinki turnieju WTA 1000 w Madrycie stało się jasne, że w ew. czwartej rundzie zmagań w stolicy Hiszpanii może dojść do starcia pomiędzy Aryną Sabalenką i Amandą Anisimovą. Amerykanka prowadzi 5-2 w bezpośrednich konfrontacjach z aktualną liderką rankingu. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych okazała się lepsza w ich starciu przed trzema laty w tej lokalizacji. Także ostatni pojedynek, rozegrany w ubiegłym roku w Toronto, zakończył się po myśli Anisimovej . To mogła być dla Sabalenki szansa na rewanż.

Wiemy już jednak, że do takiego zestawienia nie dojdzie. I nie jest to bynajmniej wina Aryny. Ona wykonała dzisiaj część swojego zadania, pokonując Annę Blinkową 6:3, 6:4. W niedzielnej potyczce o 1/8 finału zmierzy się z Elise Mertens, z która miała okazję rywalizować w minioną sobotę w Stuttgarcie. Problemy z przebrnięciem pierwszej przeszkody miała za to Amanda. W piątkowej potyczce mistrzyni tegorocznych zmagań rangi WTA 1000 w Dosze stanęła do walki ze swoją rodaczką - Peyton Stearns. I sensacyjnie została pokonana w ich pierwszej bezpośredniej rywalizacji na poziomie zawodowym.