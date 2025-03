Sabalenka pozbawiona szansy na rewanż. Niespodzianka w Indian Wells stała się faktem

Najpierw przyszła porażka z Weroniką Kudiermietową w pierwszej rundzie tysięcznika w Dubaju . Tamten rezultat zapobiegł kolejnemu starciu Aleksandrowej z Sabalenką. Wiemy już także, że do takiego pojedynku nie dojdzie także w Indian Wells. Tym razem przeszkodziła w tym druga z sióstr Kudiermietowych - Polina. W tym przypadku można mówić o sporej niespodziance, bowiem po rewelacyjnym początku sezonu, gdy 21-latka dotarła do finału WTA 500 w Brisbane, później młoda Rosjanka mocno zgasła. W Kalifornii notuje jednak powrót do zwycięskiej serii. Najpierw pokonała Claire Liu, a teraz uporała się z Jekateriną.

Jekaterina Aleksandrowa odpadła z turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Zaskakująca porażka

Gra Jekateriny zupełnie się załamała. Zatraciła pewność siebie, która towarzyszyła jej na początku spotkania i dała uciec rywalce na starcie drugiej partii. Kudiermietowa objęła prowadzenie 4:0, a w kolejnym gemie miała nawet break pointa na to, by serwować po tzw. bajgla. Wtedy Aleksandrowa jeszcze zerwała się do walki, wypracowała sobie okazję na obronienie jednego przełamania. Ostatecznie nie doszło jednak do stanu 2:4 z perspektywy tenisistki z Czelabińska. Młoda Rosjanka utrzymała cztery "oczka" przewagi już do samego końca pojedynku. Ostatecznie Polina triumfowała 7:5, 6:2. W trzeciej rundzie WTA 1000 w Indian Wells zagra z Beatriz Haddad Maią lub Sonay Kartal.