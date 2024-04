Sabalenka poza igrzyskami? Białorusin reaguje. Grzmi o oszustwie

Sabalenka i Azarenka nie zagrają na igrzyskach? "Żadna nie jest wykluczona"

Pod koniec marca pojawiły się sensacyjne doniesienia, jakoby w stolicy Francji miało zabraknąć najgroźniejszej rywali Igi Świątek , Aryny Sabalenki. Jak donosił serwis tennisuptodate, druga rakieta świata miała się nie znaleźć na liście dwudziestu dwóch białoruskich sportowców, którzy wezmą udział w olimpijskich zmaganiach . Podobny los miał spotkać m.in. Wiktorię Azarenkę. Jak tłumaczył Międzynarodowy Komitet Olimpijski, grono to miało bowiem zostać ograniczone do osób, które nie poparły inwazji Rosji na Ukrainę i nie mają powiązań z armią czy agencjami wojskowymi. Sabalenka tymczasem przed długi czas nie odcinała się białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który otwarcie popiera rosyjską agresję.

Na opublikowane przez serwis informacje szybko zareagowała Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna. RIA Novosti otrzymała od MKOl zapewnienie, że "obecnie żadna tenisistka nie jest wykluczona z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r." W komunikacie nie zostało co prawda wymienione nazwisko żadnej ze wspomnianych zawodniczek, których ewentualna nieobecność odbija się szerokim echem na całym świecie. Wszystko wskazuje jednak na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zagrały na zbliżającej się imprezie.