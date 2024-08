Sabalenka pokonała Świątek, ale co się działo w finale z Pegulą. Koniec po 75 minutach

Aryna Sabalenka długo czekała, by odzyskać dobrą dyspozycję. Jej gra w Waszyngtonie i Toronto pozostawiała sporo do życzenia, wkradała się także spora frustracja. Przełom nastąpił jednak w Cincinnati, na bardzo szybkich kortach. Potwierdzeniem tego faktu był chociażby występ w półfinale przeciwko Idze Świątek , gdzie znów zobaczyliśmy Białorusinkę w najlepszym wydaniu. Podstawę wygranej z Polką stanowił oczywiście potężny serwis 26-latki, ale imponowała także regularnością z głębi kortu. Popełniała stosunkowo mało błędów przy tak ofensywnej grze. Jedyny problem wystąpił właściwie w momencie, gdy musiała zamknąć spotkanie. Ostatecznie dopięła jednak swego i zameldowała się w finale.

Aryna Sabalenka wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. Doskonała forma Białorusinki

Białorusinka wyszła na mecz z podobnym nastawieniem, co w potyczce z naszą reprezentantką. Od razu chciała dominować na korcie i przejąć kontrolę nad wydarzeniami. Pewnie wygrywała własne gemy serwisowe i wywierała presję na przeciwniczce. W czwartym gemie dopięła swego. Chociaż przy pierwszym break poincie Pegula zdołała wyjść z opresji, to przy następnej okazji Sabalenka wyszła już na prowadzenie 3:1, a później je podwyższyła. Do końca seta nie doszło już do żadnego przełamania, dzięki czemu partia zakończyła się wynikiem 6:3.