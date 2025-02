Sabalenka otrzymała przekaz od triumfatorki WTA Linz. Rosjanka wzięła rewanż za Melbourne

Organizatorzy turnieju w Dosze musieli poczekać aż trzy lata na ponowny start Aryny Sabalenki. Białorusinka rozegrała swój ostatni mecz w stolicy Kataru jeszcze w 2022 roku. Wówczas dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z naszą Igą Świątek . Teraz tenisistka z Mińska, triumfatorka tych zmagań sprzed pięciu lat, wraca do Dohy już jako liderka rankingu WTA.

Rozstawiona z "1" zawodniczka ma wolny los w pierwszej rundzie, dzięki czemu przystąpi do rywalizacji dopiero od 1/16 finału. W niedzielę poznaliśmy pierwszą rywalkę 26-latki. Wyłoniło ją starcie Emma Raducanu - Jekaterina Aleksandrowa. Co ciekawe, obie tenisistki mierzyły się ze sobą na otwarcie tegorocznego Australian Open. Wówczas triumfatorką zaciętego spotkania okazała się Brytyjka . Rosjanka przyleciała jednak do Dohy opromieniona wygraniem turnieju WTA 500 w Linzu. Tam zmagania były jednak rozgrywane w hali, w warunkach, które zdecydowanie bardziej odpowiadają Aleksandrowej. W stolicy Kataru gra toczyła się na otwartej przestrzeni, a ponadto w miejscu, gdzie lubi wzmagać się wiatr.

Aryna Sabalenka poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze. Zagra z Jekateriną Aleksandrową

Aleksandrowa poszła za ciosem i przełamała rywalkę już na starcie drugiej partii, mimo że ta prowadziła 40-0. W kolejnych minutach mistrzyni WTA 500 Linz oddała jednak inicjatywę Brytyjce i zrobiło się 3:1 dla triumfatorki US Open 2021 . Jekaterina zdołała zareagować na korzystną serię przeciwniczki i po chwili doprowadziła do wyrównania. Od tego momentu mieliśmy zaciętą walkę na korcie.

Taka sytuacja potrwała aż do jedenastego rozdania, gdy doszło do kluczowego przełamania na korzyść Rosjanki. Tenisistka z Czelabińska wyszła na prowadzenie 6:5 i serwowała po awans do drugiej rundy WTA 1000 w Dosze. Raducanu do końca walczyła o powrót, doprowadziła nawet do stanu równowagi. Nie potrafiła jednak wygenerować sobie choćby break pointa. Ostatecznie Jekaterina zamieniła drugiego meczbola na zwycięstwo 6:3, 7:5 i wzięła rewanż za porażkę poniesioną podczas Australian Open. Dla Aleksandrowej to piąty wygrany mecz z rzędu. Teraz zmierzy się z Aryną Sabalenką. Dzisiaj Białorusinka otrzymała przekaz od przeciwniczki, że ta wciąż znajduje się w dobrej formie i liderka rankingu wcale nie będzie miała łatwo podczas wtorkowego pojedynku.