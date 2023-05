Sabalenka ostro kokietuje przed Roland Garros. Co za słowa o Idze Świątek

To stwierdzenie zdumiało tenisowych ekspertów. "To dziwne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest wiceliderką rankingu, a do tego finalistką turnieju w Stuttgarcie i zwyciężczynią Mutua Madryt Open, ale stanowisko Białorusinki można zrozumieć. Trochę potrwało nim jej relacje z tą nawierzchnią, czyli mączką, stały się tak dobre" - posumował Fernando Murciego ze specjalistycznego portalu tenisowego PuntodeBreak.com.

WTA. Aryna Sabalenka rozpływa się nad Igą Świątek

Po raz kolejny Sabalenka odniosła się też do zaciętej rywalizacji z Igą Świątek, którą cały czas naciska w rankingu WTA. Polka nadal jest światową "jedynką", ale Białorusinka depcze jej po piętach. - Dlatego tak szanuję Świątek, to, co ona robi w tenisie bardzo mnie motywuje. Zawsze ciężko się z nią rywalizuje pod względem fizycznym, ale być może jeszcze bardziej - na poziomie mentalnym. Czujesz, że nie masz tego marginesu, by obniżyć poziom, musisz utrzymywać maksymalną koncentrację grając przeciw niej - komplementowała Polkę Białorusinka.