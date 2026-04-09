Sabalenka oficjalnie wycofana z prestiżowych rozgrywek. Polka skorzystała

W marcu Sabalenka przełamała swoją niemoc w USA - po raz pierwszy w karierze wygrała turniej w Indian Wells, później dopełniła dzieła w Miami. I jako piąta w historii zdobyła Sunshine Double. Teraz, po krótkiej przerwie, miała przełamać swoją niemoc w Stuttgarcie. Zawsze była tu jedną z faworytek, nigdy dotąd jednak nie triumfowała. W finale przegrywała z Ashleigh Barty, później dwukrotnie z Igą Świątek, wreszcie rok temu z Jeleną Ostapenko.

Teraz też się zgłosiła do tej rywalizacji. Dziś zapadła jednak decyzja, że w Stuttgarcie nie zagra. Sama zawodniczka podała powody takiej decyzji.

Miejsce Sabalenki w głównej drabince zajmie Magdalena Fręch.

WTA Stuttgart. Iga Świątek "trójką" w sobotnim losowaniu. Dwie Polki w grze

Turniej w Stuttgarcie na dobrą sprawę rozpoczyna zmagania na mączce w wykonaniu największych gwiazd kobiecego tenisa. Wcześniej odbyła się co prawda impreza rangi 500 w Charleston, a teraz trwa turniej w Linzu, ale w obu wystąpiło zaledwie po jednej zawodnicze z najlepszej dziesiątki rankingu. Chęć gry w Stuttgarcie wyraziło aż siedem. I do dziś wszystkie były na liście zgłoszeń. Wcześniej wycofały się jedynie kontuzjowane: Anna Kalinska i Qinwen Zheng.

Dla nas to o tyle istotne, że po raz pierwszy Iga Świątek wystąpi pod okiem nowego trenera - Francisco Roiga. Ostatnie dni Raszynianka spędziła w Akademii Rafaela Nadala na Majorce, tam szlifowała formę. Tyle że w Stuttgarcie miała być rozstawiona z czwórką - za Sabalenką, Rybakiną i Gauff.

Białorusinka poinformowała, że rezygnuje jednak z gry w Badenii-Wirtembergii - z uwagi na kontuzję, której nie zdołała wyleczyć po triumfie w Miami. I jest jej z tego powodu żal.

Oświadczenie Aryny Sabalenki po wycofaniu się z WTA 500 w Stuttgarcie

Miejsce Białorusinki w głównym zmaganiach zajmie w tej sytuacji Magdalena Fręch - Łodzianka była pierwszą oczekującą, zarazem miała gwarancję występu w kwalifikacjach. Ona zacznie turniej od pierwszej rundy.

Iga Świątek, podobnie jak Rybakina, Gauff oraz Elina Switolina, przystąpi do rywalizacji od 1/8 finału. Polka zagra więc pierwsze spotkanie w środę (15 kwietnia) lub czwartek (16 kwietnia). W sobotę pozna ewentualną rywalkę.

Świątek triumfowała tu w latach 2022-23 - w obu finałach wygrywała z Sabalenką. W 2024 roku przegrała w półfinale z Rybakiną, a rok temu już na etapie 1/4 finału uległa po trzysetowej batalii Jelenie Ostapenko.

To Łotyszka będzie bronić tytułu w Porsche Open.

Rozwiń

Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE AFP

