Sabalenka odpadła, a Chińczycy świętują. Niesamowity obrót spraw w Pekinie

Qinwen Zheng dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie po trudnej przeprawie z Amandą Anisimovą. Podobnie jak to miało miejsce w pierwszej rundzie tegorocznego US Open, Chinka musiała odrabiać straty po przegranej partii. Ponownie zrobiła to jednak skutecznie, triumfując po trzysetowej batalii. W ważnych momentach mistrzyni olimpijska z Paryża mogła liczyć na doping licznie zgromadzonej publiczności.

