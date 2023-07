Sabalenka odjechała Idze Świątek. Bardzo złe wieści dla Polki

W rankingu WTA Race, który dotyczy wyników w bieżącym roku kalendarzowym, sprawy mają się już o wiele gorzej. Aryna Sabalenka , która wygrała Australian Open i awansowała do półfinału Wimbledonu , powiększyła swoją przewagę na Igą Świątek - Polka wygrała co prawda French Open , ale na londyńskich kortach zatrzymała się o jeden etap wcześniej niż Białorusinka.

Sabalenka zwiększa przewagę nad Świątek w rankingu WTA Race

W tym momencie przewaga Aryny Sabalenki nad Igą Świątek wynosi 770 punktów (wcześniej było to 420 punktów). Raszynianka teoretycznie wciąż ma jeszcze czas, aby nadrobić tę stratę, jednak to zadanie będzie dla niej bardzo trudne. Z wielkoszlemowych turniejów do rozegrania pozostał już tylko US Open.