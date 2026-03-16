Sabalenka ochłonęła po zwycięstwie i napisała. Zdobyła się na ważne wyznanie

Przed rozegranym finałem w Indian Wells, Sabalenka tłumaczyła, że ma już dość przegrywania w wielkich finałach. Turniej, w którym właśnie zwyciężyła, nazywany jest piątym szlemem, nic więc dziwnego, że satysfakcja z wygranej była tak duża, tym bardziej, że udało jej się wziąć rewanż na Rybakinie za Australian Open i finał Indian Wells z 2023 roku.

Aryna Sabalenka wygrała z Rybakiną w finale Indian Wells

Cóż to był za mecz! Pierwszy set zakończył się wynikiem 3:6 dla Sabalenki. W drugiej partii Białorusinka postanowiła zmienić rakietę i jej gra zupełnie się odmieniła. Tym razem to ona była górą i pokonała Rybakinę do trzech gemów. Wiadomo było, że sprawa rozstrzygnie się w ostatnim secie.

Panie walczyły zawzięcie przez całą partię i ostatecznie doszło do tie-breaka. Walka toczyła się do ostatniego punktu. Ostatecznie to Białorusinka znów była górą i zwyciężyła w ostatecznym pojedynku 8:6. Cały mecz zakończył się wynikiem 3:6, 6:3, 7:6. Dla Sabalenki to pierwszy triumf w tym turnieju. Liderka rankingu liczy teraz na swoje pierwsze w karierze Sunshine Double, czyli wygraną w jednym roku w Indian Wells i Miami.

Aryna Sabalenka podsumowała wygraną i ostatni tydzień

Sabalenka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie, na którym składa pocałunek na zdobytym trofeum. W paru słowach postanowiła podsumować ostatnie dwa tygodnie, które okazały się dla niej niezwykle szczęśliwe.

Najlepszy tydzień w moim życiu! Nowy szczeniak, zaręczyny i pierwszy tytuł w Indian Wells! Dziękuję za całe wsparcie

Tydzień rozciągnął się na dwa tygodnie. Sabalenka powiedziała "tak" swojemu ukochanemu 3 marca, nowy szczeniak, o którym wspomniała, trafił w jej ręce jeszcze wcześniej. Widać, że aktualnie liderka rankingu jest na fali.

Aryna Sabalenka z trofeum za Indian Wells 2026 Clive Brunskill AFP

