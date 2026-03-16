Sabalenka ochłonęła po zwycięstwie i napisała. Zdobyła się na ważne wyznanie
Aryna Sabalenka wygrała turniej w Indian Wells. W finale pokonała Jelenę Rybakinę, a walka toczyła się do ostatniej piłki. Po wszystkim Sabalenka rozpoczęła wielkie świętowanie. Gdy jednak trochę ochłonęła, zdobyła się na ważne wyznanie. Zaczęła swoje krótkie podsumowanie od tego, że według niej był to najlepszy tydzień w jej życiu.
Przed rozegranym finałem w Indian Wells, Sabalenka tłumaczyła, że ma już dość przegrywania w wielkich finałach. Turniej, w którym właśnie zwyciężyła, nazywany jest piątym szlemem, nic więc dziwnego, że satysfakcja z wygranej była tak duża, tym bardziej, że udało jej się wziąć rewanż na Rybakinie za Australian Open i finał Indian Wells z 2023 roku.
Aryna Sabalenka wygrała z Rybakiną w finale Indian Wells
Cóż to był za mecz! Pierwszy set zakończył się wynikiem 3:6 dla Sabalenki. W drugiej partii Białorusinka postanowiła zmienić rakietę i jej gra zupełnie się odmieniła. Tym razem to ona była górą i pokonała Rybakinę do trzech gemów. Wiadomo było, że sprawa rozstrzygnie się w ostatnim secie.
Panie walczyły zawzięcie przez całą partię i ostatecznie doszło do tie-breaka. Walka toczyła się do ostatniego punktu. Ostatecznie to Białorusinka znów była górą i zwyciężyła w ostatecznym pojedynku 8:6. Cały mecz zakończył się wynikiem 3:6, 6:3, 7:6. Dla Sabalenki to pierwszy triumf w tym turnieju. Liderka rankingu liczy teraz na swoje pierwsze w karierze Sunshine Double, czyli wygraną w jednym roku w Indian Wells i Miami.
Aryna Sabalenka podsumowała wygraną i ostatni tydzień
Sabalenka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie, na którym składa pocałunek na zdobytym trofeum. W paru słowach postanowiła podsumować ostatnie dwa tygodnie, które okazały się dla niej niezwykle szczęśliwe.
Najlepszy tydzień w moim życiu! Nowy szczeniak, zaręczyny i pierwszy tytuł w Indian Wells! Dziękuję za całe wsparcie
Tydzień rozciągnął się na dwa tygodnie. Sabalenka powiedziała "tak" swojemu ukochanemu 3 marca, nowy szczeniak, o którym wspomniała, trafił w jej ręce jeszcze wcześniej. Widać, że aktualnie liderka rankingu jest na fali.