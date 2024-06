Sabalenka nie zagra na igrzyskach, w Rosji szukają drugiego dna. "Presja polityczna i prowokacje"

W poniedziałek tenisowy świat zaskoczyła Aryna Sabalenka, deklarując że nie zagra na igrzyskach olimpijskich. Grono zawodników "omijających" zmagania w Paryżu "wzmocniły" już Ons Jabeur czy Paula Badosa, ale to o decyzji Białorusinki mówi się najwięcej. Dwukrotna triumfatorka Australian Open priorytetowo traktuje Wimbledon (1-14 lipca) i US Open (26 sierpnia - 8 września). Jak powiedziała, jej organizm musi odpocząć.

Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport słusznie zauważył, że WTA zaniża prestiż turnieju olimpijskiemu , nie przyznając za niego punktów do rankingu. To także może być jeden z powodów, dla których IO przegrywają w hierarchii ważności ze Szlemami. "Pomijając wszystko inne: decyzję, by nie przyznawać punktów WTA za turniej olimpijski uważam za koszmarną. Władze tenisa same deprecjonują tak ważne wydarzenie, które powinno być reklamą tenisa w świetle największych reflektorów" - napisał.